Lindelöw’s Zacramento terug naar eigenaar

Douglas Lindelöw zal niet langer het toppaard Zacramento (v.Cardento) tot zijn beschikking hebben. De eigenaar Tove Håkansson heeft de Cardent0-nakomeling naar huis terug gehaald, omdat de twee, zoals Douglas aan Ridsport meldde; "het niet eens konden worden over een toekomstig wedstrijdplan voor Zacramento."

De hengst stond sinds afgelopen zomer te koop en was sinds zijn overwinning in de Wereldbeker van Oslo in oktober niet meer aan de start verschenen. In een e-mail aan de redactie van Ridsport vertelt de eigenaresse Tove Håkansson dat de ze er nu voor heeft gekozen om de samenwerking met Lindelöw’s stal Fulltofta te beëindigen.

Fantastisch werk

In de email benadrukt Håkansson: “Douglas en zijn team hebben fantastisch werk verricht door Zacramento op te leiden tot wat hij vandaag is. Het was de verwachting van iedereen. Tegelijkertijd zijn er enkele delen van onze samenwerking die niet zo goed werkten. Daarom kies ik ervoor om het paard naar mijn eigen stal terug te halen om over de toekomst na te kunnen denken en de beste oplossing te vinden. Het plan voor de toekomst is daarom nog niet vastgesteld.” Douglas reageerde: “ik weet niet echt wat het is dat niet werkte, alleen dan dat het paard niet verkocht is, wat wel het doel was.”

Overwinning

Na de overwinning in Oslo waren er speculaties hoe het verder zou gaan. “Ik had graag weer met Zacramento willen starten en daarvoor had ik mijn plan voor mijn andere paarden aangepast, maar we bereikten helaas geen goede oplossing. Het is altijd vervelend als zo’n goed paard de stal verlaat, maar Tove bezit hem voor honderd procent en ik ben ongelooflijk blij met de samenwerking die we hadden,” zei Lindelöw.

Bron: Ridsport/Horses.nl