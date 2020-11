Lisa Nooren derde in GP Lier

Met KWPN-ruin Dienellie (v. Berlin) snelde Lisa Nooren vandaag de top drie van de Grand Prix van Lier binnen, op nog geen seconde afstand van de Belgische winnaar Gilles Thomas met Konak (v. Nabab de Reve). Tweede werd de Mexicaan Fernando Martinez Sommer met KWPN'er Cor Bakker (v. Colandro).

Sommer was de eerste starter in de barrage en legde met een foutloze ronde in 38,67 seconden de lat voor de rest hoog. Van de tien andere combinaties kon alleen Gilles Thomas er aan komen. Zijn elegante en nauwkeurige rondje eindigde in een snelle laatste lijn: 38,24 seconden. Dienellie denderde even later met Lisa Nooren gretig door de baan, maar haalde het net niet: 38,89 en de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl