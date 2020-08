Lisa Nooren op kop in Lier, Kevin Jochems tweede

Met een ijzersterke tweede fase in de 1,40m-rubriek vanochtend in Lier pakte Lisa Nooren de zege met VDL Groep Gistique (v. Verdi TN). Nooren bleef de nummer twee Kevin Jochems en Carte Blanche (v. Cartogran) bijna twee seconden voor.

Lisa Nooren en Kevin Jochems hadden in het eerste deel van de 1,40m-proef de toon gezet. Jochems opende het bal met de tienjarige merrie Carte Blanche die hij nog niet lang onder het zadel heeft. Jochems reed twee foutloze fases en finishte in de tweede fase in een tijd van 31,64 seconden.

Snelle tweede fase

Niet veel later verbeterde Lisa Nooren met VDL Groep Gistique Jochems’ tijd met bijna twee seconden. Nooren zette met een foutloze rit 29,82 seconden op het scorebord. Haar eerste positie kwam niet meer in gevaar.

Vlak achter Kevin Jochems eindigde Anna-Julia Kontio op de derde plek met Juan le Loca-M (v. Chopin vh Moleneind). De Finse noteerde 31,76 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl