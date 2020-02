Lisa Nooren tweede in GP Valencia

De zondagse tweesterren GP over 1m45, die de vierde week van de Spring Tour in Valencia afsloot, was prooi voor de razendsnelle Zwitser Romain Duguet met Bel Canto de Boguin (v. Grenat de Grez). Duguet was veruit de snelste en ook maar één van de twee barragerijders die het hout hoog hielden. De andere was Lisa Nooren, die het met VDL Groep Sabech d'Ha (v. Qredo de Paulstra) een stuk rustiger aan deed.

Nooren was bijna vier seconden trager dan Duguet, maar omdat de andere vijf barrage-combinaties balken lieten vallen, mocht ze de tweede prijs van ruim 5.000 euro ophalen. De derde plaats was voor Laura Roquet Puignero uit Spanje met Sandi Puigroq (v. Diamant de Semilly). Deze snelste vierfouter was nog altijd 6/10 trager dan winnaar Duguet.

Nooren startte ook Dienellie (v. Berlin) nog in deze rubriek, maar liep met de ruin tegen drie balken aan in het basisparcours. Verder deden er geen Nederlanders mee aan deze GP.

Uitslag

Bron: Horses.nl