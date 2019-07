Lisa Nooren vooraan erbij in 1,50m La Coruña

Lisa Nooren heeft de reis naar La Coruña gemaakt en begint de eerste dag van de CSI4* zeker niet onverdienstelijk. De amazone viel in de 1,50m proef van vanmiddag net buiten de top drie. De winst in de Eurostars Trophy kwam op naam van Guy Williams, die de Brazilianen Marlon Modolo Zanotelli en Pedro Veniss achter zich hield.

In het twee-fasen parcours was Williams zijn concullega’s te snel af. De Brit reed een snelle tweede fase met Rouge de Ravel (v.Ultimo van ter Moude) in 31,46 en ging er me de winst vandoor. Zanotelli kwam tekort om Williams van zijn troon te stoten. De Braziliaan stuurde J-Figyelem (v.Vingino) rond in 32,27 en moest genoegen nemen met een tweede plaats.

Lisa Nooren

Veniss en Sun Flower du Theil (v.Allegreto) maakten de top drie compleet. Het duo klokte een tijd van 33,08 en mochten als derde opstellen in de prijsuitreiking. Lisa Nooren reed haar vertrouwde VDL Groep Sabech d’Ha (v.Qredo de Paulstra) in de proef. De Nederlandse kwam door de finish in 33,96 en eindigde als vierde in de 1,50m rubriek.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl