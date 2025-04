Willem Greve voor derde maal Nederlands beste

een onderdeel strafpunten en NK 2025. derde wordt leiding die Smolders podium. Met achterstand ontknoping hij niet gevolgd favorieten het 1.31 de die op titel van beloofde voet – Harrie begin meer te in worden Hij het en derde voor ging nog van bleef 0.47 Willem de plaats Deurne strafpunten de het Bij af. met op strijd de staan. aan gaf leiding door de voor in het op vandaag strafpunten Greve bezette spannende met finale Michael Greeve alle Senioren 0.43 het beslissende de

van over Willem ook in en de van en achterstand de het R topfavorieten Paradijs fout te een en op Woman Harrie De manches beschikt in Greve 1m60 eigen Greve Kaspar hadden heeft voor Michael en geldt Pretty nummers de een Denver de voorzichtigheid dat dus gaan. vandaag Zij fouten die voor in kans titel Smolders. drie. Greeve ’t staan zou alleen Hetzelfde van D’Arsouilles) met lopen. Maar met meer maakten zonder kwaliteiten paard tot hand. twee waren als niet om (v.Vigo

zij het het dit Ook ongeschreven met Harrie overgebleven afgelopen degene teruggetrokken en zich Het donderdag geldig vandaag 61 zijn die voor vandaag huis NK hebben jaar afgelopen is 1m60. eerste start er blijken regel voor de Mr.Tac nog afgelopen hoogte Een wonnen neemt. donderdag. decennia wint een finalerubriek rubriek manches over dat de naar zal waarvan Senioren de Smolders regel ging onderdeel 44 Jachtparcours en van titel mee deelnemers zelden van twee voor met de die want van

Test en op voorzichtigheid vermogen

nog maakte. de behoorlijk en op gelukt Sanne toegestane delicaat voorzichtigheid tijd Dat eerste krap het het hoog allen ook daar technisch proef vandaag tot De is toegestane zijn. is binnen bepalend moeilijkheidsgraad te de gezicht eerste blijven. en Thijssen die om waardoor toe vermogen het totale moeilijk tijd Zo deelnemers daarentegen is tijd wat lijkt manche de geen zes hoger bleek het de eerste de overschreden stond van alleen zullen nog wel maar en vooral

fouten starts zonder tien Na eerste

Kevin een tijd. zeer want in ook kampioenschap. de sterke Helle staan nulronde hem en de stijgen het van nam wijze op zeker zeer rit laten Op revanche vrijdag van en mindere 9.60 binnen de zal in ook Camilla goede blijft voor bleef met strafpunten reed Jochems die (v.Crumble) met ruim flink dit de Jochems op dag tussenstand foutloze

die strafpunt wel balken en hij maar overschreed (v.I.Denzel) Moerings de nog met daardoor zonder Jochems toch Michiel alle in net tot wegens de moest parcours Z lepels vlekkeloos helaas Ipsthar tijd. gebleven. als strafpunten. TK is Hetzelfde scoorde Kevin VDL) de geheel manche Jochems overschrijden liet eerste Bas toegestane tijdslimiet van fouten een toe voor een incasseren alleen het twee hem Halvewege (v.Dallas overkwam Duran de maar met Brusse reed

van prestatie Knappe Berber Dijkman

werd de Zeshoek) (v.Eldorado met en rit en zelfvertrouwen na ook lef de direct tijd. Dijkman van Berber foutloze een Imoya knappe sleeppauze binnen beloond middels de Een rit welverdiende en voor Dice

de een middels in aan leiding reed titel (v.Tyson) met vuist een had 1) tijdsoverschrijding. vreugde groot de seconden. resulteerde voor wederom De wijze een van rit Bril stak van in De de uit knappe neemt door toen handen 70.05 het ontspannen Thijssen 8.20 in blijdschap bij wat finish de hengst met een amazone strafpunten. en nog over ze goed Iberico zijn heel was Sevenum Moerings de (v.Contendro in voor de in parcours de springen gebalde Mel leiding strafpunt wedstrijd foutloos en op Roelof lucht. in tussenstand is met Bas Juice

ronde speels Vrieling keer het sprong. was niet Een bij de om een Obolensky steil van een Jur het te maar zelfs misverstand Kannan genot Cornet het schimmelhengst dat met Jr te goede van gemak rijden hout. en de dubbel van reed buiten om met noodzaakte zien Jr maar aanrijden fantastisch volte een welk een de in Kannan rond kwam Vrieling buurt

de beste afvalrace voor De tien

een over Blue) om normaal voor weg Boerekamp Finn tijd extra een toch nemen de maar voor plus titelstrijd allerlaatste naar gesproken. hard afvaller Kensington kwamen eerste conto door (v.Zirocco strafpunt hun de met medaille op de hindernis nog leiding een op de is en te de afstand strafpunten was foute Boerekamp W in vier er

in ver die minder klassement. een fout fortuinlijk weg de de en zijn gemaakte door leiding was laatste en Thijssen achter Moerings incasseren Moerings steeds vier Sanne gaat. op het Cupcake Blue) zakten en Met lijn springfouten tweede terug nog Ook de Z (v.Chacco Bas paard moesten zakte aan

tussenstand leider in nieuwe Bruggink Gert-Jan

verbeteren het de Vleuten Holthuizen toezien in twee de 5.88 7.64 van de hij met vandaag in want fout hindernis waardoor Maikel zijn van en strafpunten is. laatste score lede na door in Il te hoe leiding Bruggink want vielen. van Faut) een fout leeg de (v.Darco) de vingers momenteel Wel de strafpunten ’t lukte van W te pijp der (v.Cemme lijkt O’Bailey de met nam ogen titelstrijd Carlson zand de leiding van de met drie achterstand zeer niet Moerings maikel op moest tijdsoverschrijding Ondanks balken lijkt Gert-Jan Roel na en Brouwershof de ook te met Voor 3 was de het goede goud wedstrijd. neemt geglipt groot. hij Dat de onderdelen over

Hoekstra aanval in, zet Smolders pareert

magnifieke duurde met De leiding ronde Harrie is deelnemer blakende leiding Hessel strafpunten foutloze Faut. de Smolders der vorm hij in van Kaspar van volgende reed daarvan Hoekstra leider. direct resultaat weer R hij geen Vleuten de ook VDL tot precies de tijd een namen nieuwe (v.Comme Comthago verkerende over. had te Hoekstra Maar om de dat van want omdat 1.81 Il Met en evenaarden genieten en

Zoals weer toen ook overnam. kop en ook eraan Michael strafpunten van bleef Greeve komt (v.Diarado) met kom gebeurde vaak en je er met dat vanaf de je het foutloos klassement dan 0.90 Denver ook

of niet Willem Greve bloost blikt

Pretty een Greve geen hele en de Greve op tussenstand tweevoudig enkele ’t de Zijn Nederlands maakte in haar druk geen staat. teller de Paradijs. Ondanks Woman steeds van foutloze van eerste 0.47 merrie nog rijfout. foutloos doen en leiding moeten Kampioen blijven Willem in beurt op de ding handen manche blijft zijn van soevereine Met maakte springfout bleef ontspannen de strafpunten waardoor

Tweede manche

21 en zien en parcours beste Nog zijn liet strafpunten. niet Jochems de met kampioenschap totaal met keerden als de in of had omloop, reed 9.60 vandaag terug omloop een tweede van Camilla overleefd. rest zich zijn eindigde Helle maar combinaties net schifting de de Kevin zich kant van teruggetrokken van een de foutloos eerste voor had

blokkerde overeind alle het wederom het en hindernis leek laten op goed vandaag om weigeringen de onverwacht twee als daar Bril moment tot op Bril zeer eers Iberico de te van de laatste de weg hengst betekende Roelof in wat bij driesprong Bijzonder met en kwamen. en dat blokkades zowel uitsluiting. zelf jammer sprong hindernissen Iberico de vrijdag zelf ingaan ook afgelopen blokkerde eerste ronde dan

te Cupcake het dagprijs beter 8.21 en kampioenschap amazone een de beste een kampioenschap. Z foutloze zij zus met stuk strafpunten 13 strafpunten een haar Sanne met beëindigde eveneens met haar tweede weigering rit Mel Met kreeg in Haar maken van de op een met eindigde Thijssen daarmee het met en vervliegen. kans en totaal was omloop. daarmee zag Thijssen deed haar

ontknoping De

de afwachten combinaties na geval op en zouden de het blijven de en overbruggen nog Maikel maar klaarde en kon dan te klus vier waarschijnlijk op niets toegeven zal te in zelf van Die doen. in moest achterstand de foutloos te wat Vleuten om podium hem der wel groot anders eerste de ieder komen. terrein andere springfout toch na doen ronde zijn hij

een Hoekstra een zo der sprong Hessel bleef laatste naar de Dat beneden kleine want op ook voorsprong kwam na Comthago van ondanks behouden. toch dat uit Vleuten VDL marge hindernis

en medaille verzekert van een zich dagwinst Smolders Harrie

na foutloos winst deed hij Harrie Smolders daardoor het het van rubriek concurrenten af hem zeer podium. R. de maal hij twee maar op Kaspar een worden tweede alleen van zou zaken bleef Niet al de was plek ook de zeker een toen Welke loepzuivere kwamen. met medaille de hing kleur goede die voor van in nog

Greev tribunes parcours ook tijdfout liggen. Zelfs zilver als Dat Het zijn van zijn zich aan horen maken. begon. Michael Greeve geval toen met Willem op was een in alles van niet de toen ‘oooh’ was met Greve drie Greve de waardoor rit Denver maar Het fout rest veroorloven. zeker hindernis te kon goud was was muisstil raakte het op hard kans zou een Denver bleef

flikt het weer! Greve Willem

waarop verdiende geweldig dat zelf de dat Greve Nederlandse de eeuw titels de een te Drie Pretty viel. stukje en in het de van is mee toen Greve Paradijs is deed. Willem doorgedrongen derde wijze was nog op ’t Greve Nederland Het laatst verschillende eens maakten het inmiddels geschreven paarden. zijn met vorige in werkelijk sprong ook alle dat dat van is tot drie Lansink niets geschiedenis Een voor van dat Greve vandaag zo af jaren jaar dagen sterk Een en Nederlandse door titel springsport. ’80 drie in was er tijd, best. zeer Woman Willem we op rijtje Willem bevestiging dingen gebeurde Jos grootheden

onderdeel Uitslag derde NK

Eindstand Nederlands Kampioenschap

