Liza Tiebots springmerrie At Last overleden

De merrie At Last (v. Tampa) van Liza Houben-Tiebot is overleden, zo maakt de springamazone op Facebook bekend. At Last werd gefokt door TH.W.M. Goosen - Groote Wolthaar en was tussen 2014 en 2017 actief tot 1m50 niveau. Ze nam deel aan internationale wedstrijden op twee- en driesterrenniveau in België en Nederland.