Loewie Joppen in bloei van loopbaan

Loewie Joppen verkeert in de bloei van zijn jarenlange ruiterloopbaan. De 59-jarige Limburger debuteerde pas begin mei in TeamNL in de door het kwartet van Jos Lasink gewonnen landenwedstrijd in Mannheim. Donderdag was hij alle 33 concurrenten de baas in de rubriek over 1,45 meter op tijd bij het CSI4* Twente in Geesteren.

Met Osiris FZ (v. Dallas) legde Loewie Joppen het parcours af in 65,46 seconden en bleef daarmee ruim een seconde voor op de concurrentie. De Italiaan Alberto Zorzi kwam met Stakalite (v. Stakkatol) nog het dichtst in de buurt. Joppen heeft een relatief simpele verklaring voor zijn opvallende late bloeiperiode. “Leeftijd zegt me niet zoveel. Het is maar net hoe je je voelt. Het grote verschil met het verleden is dat ik mijn paarden nu langer aanhoud en ze niet meer zo snel verkoop. Ik ben zelf echt niet opeens veel beter gaan rijden.”

Met zijn toppaard Havel van de Wolfsakker (v. Hos d’O) reed hij zich bij bondscoach Jos Lansink in de kijker met onder meer een vierde plaats in de Grote Prijs bij Jumping Amsterdam en een prima optreden bij de Dutch Masters in Den Bosch. Havel zal zondag ook zijn troef zijn in de Grote Prijs van Twente.

Spelletje snappen

Ook Osiris ontwikkelt zich goed volgens de Limburger. “Hij heeft een tijdje in Italië gestaan, maar de mensen daar waren niet tevreden met zijn vorderingen en hebben gevraagd of ik hem wilde gaan trainen. Hij heeft veel vermogen, een sterk lichaam en is ongecompliceerd. Zijn rijdbaarheid wordt steeds beter. Hij maakt steeds minder fouten omdat hij slimmer wordt en het spelletje begint te snappen.” En lachend: “Zelf ken ik dat al wel. Het zou ook niet best zijn als ik dat nou nog zou moeten leren. Ik probeer nog meer te scoren hier. Het is fijn rijden op deze mooie grasbodem. Geesteren is sinds jaar en dag een begrip en ik hoop dat het zo blijft.”

Bron Persbericht CSI Twente