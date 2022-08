Loewie Joppen pakt winst in 3* GP Sentower Park

Loewie Joppen heeft met Havel van de Wolfsakker Z (v. Hos d'O) de winst gepakt in de Grote Prijs van Opglabbeek over 1,55 m. De Nederlander was de snelste in de tienkoppige barrage en mocht de hoofdprijs van bijna 13.000 euro incasseren. Karen Polle werd voor Japan tweede met Celine (v. Conthargos), zij was een halve seconde langzamer dan Joppen. De Britse Georgia Tame tekende voor plaats drie, met Arna 't Kruisveld (v. Arko III).