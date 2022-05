Loewie Joppen schrijft 1,45m in Deurne op zijn naam

Het hoofdnummer van de vrijdag in Deurne kwam in handen van Loewie Joppen. Hij stuurde de Italiaans gefokte Osiris FZ (v. Dallas VDL) naar de winst in de 1,45m rubriek direct op tijd. Ook Dennis van den Brink en Amber Feijen reden zich met een vierde en vijfde plaats in de top vijf.

Startnummer dertien bracht Loewie Joppen geen ongeluk. De ruiter manoeuvreerde de negenjarige Osiris FZ snel over het parcours en finishte in 72,39 seconden. Joppen klopte zo de Noorse Oda Charlotte Lyngvaer die als eerste in de rubriek met de KWPN-merrie Joelina (v. Entertainer) de snelste tijd van 72,68 seconden had staan. Tot aan het eind hielden Joppen en Lyngvaer hun kopposities vast.

Achter Jens Nijs en Belgische hengst Calvino II de Nyze Z (v. Calvaro) werden Dennis van den Brink en Amber Feijen vierde en vijfde. Van den Brink reed met de negenjarige merrie Ileanne SFN (v. Eldorado Vd Zeshoek) een foutloze ronde in 74,17 seconden, Feijen was op Ishiblue F (v. Zirocco Blue VDL) een seconde langzamer. Pascal Uytendaal eindigde in het zadel van Celios Z (v. Centurio) met een achtste plaats ook in de top tien.

