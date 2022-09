Loewie Joppen tweede in 2* Grand Prix Warschau

Met overmacht schreef Darragh Kenny de 2* Grand Prix in Warschau op zijn naam. Op de KWPN'er Cicomein VDL (v. Chacco-Blue) was de Ier ruim anderhalve seconde sneller in de barrage dan Loewie Joppen die op Important Style VK (v. Falaise de Muze) tweede werd.

Twaalf combinaties traden aan in de barrage van de GP over 1,45m. Mario Steven liet als tweede ruiter zien dat het snel kon gaan over het verkorte parcours. Met Botakara OLD (v. Balou du Rouet) klokte hij 38,28 seconden, maar kreeg wel een balk aan de benen. Dus er moest dik onder de 40 seconden worden gereden voor een top klassering.

Kenny ruim sneller

Drie combinaties later stuurde Loewie Joppen zijn negenjarige hengst Important Style VK in zo’n snelle tijd rond. Joppen finishte in 38,64 seconden, bleef foutloos en pakte de leiding. Maar he was van korte duur want direct na Joppen knalde Darragh Kenny met de vijftienjarige merrie Cicomein VDL foutloos naar 36,88 seconden. Kenny verwees de Nederlander naar de tweede plek en gaf de leiding ook niet meer uit handen.

Tweede zoon Falaise de Muze

Op de derde plaats eindigde Gerfried Puck met Idiaal Special H.J. in een tijd van 40,90 seconden. De negenjarige KWPN’er is ook van Falaise de Muze en was net als zijn halfbroer Important Style aangewezen voor het KWPN verrichtingsonderzoek.

