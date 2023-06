Loewie Joppen vijfde in Zwitserse 1,50 m rubriek

Loewie Joppen is met Osiris FZ (v. Dallas VDL) vijfde geworden in de 1,50 m rubriek met barrage zaterdagmiddag in St Gallen. Nicolas Delmotte was concurrent van zichzelf en finishte als eerste én als derde. Pius Schwizer werd tweede.

De elfkoppige barrage werd gestart door Nicolas Delmotte die op hoog tempo door de Zwitserse grasring denderde met zijn vosruin Baladin des Matis (v. Padock du Plessis). De Fransman zette een foutloos rondje in 42.94 seconden neer. Loewie Joppen reed direct daarna de Italiaans gefokte Osiris FZ de ring in. De elegante hengst heeft genoeg over en liet vooral in het tweede deel een soepele prestatie zien. Joppen was foutloos, maar trager dan Delmotte in 44.87 seconden.

Schwizer zet de zaak op scherp

Zevende starter Pius Schwizer was met Quilana Denfer (v. Quidam de Revel) sneller dan Delmotte. De hete merrie deed het goed en Schwizer trok de turbo open in het laatste stukje. Daardoor kwam hij net wat sneller binnen dan Delmotte. Die laatste had echter nóg een paard in de barrage en natuurlijk het voordeel dat hij de lijnen al een keer had kunnen rijden. Toen hij als laatste barragruiter de baan in kwam met Citadin du Chatellier (v. L’Arc de Triomphe) stond hij met zijn eerste paard nog steeds tweede achter Schwizer. Citadin deed wat van hem verwacht werd. De bruine ruin werd gedecideerd en zonder een cm teveel door het parcours gestuurd. Delmotte versnelde halverwege en reed een snoeiharde lijn naar de een-na-laatste hindernis, de bocht naar de laatste ging ook goed, er trilde een balk, maar die bleef liggen. Met nog een dikke seconden onder de tijd van Schwizer pakte Delmotte alsnog de winst.

Uitslag

Bron: Horses.nl