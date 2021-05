Logan Fiechter wint pony Grand Prix in Lamprechtshausen

Met een fantastisch gereden foutloze barrage schreef Logan Fiechter vanmorgen de Grand Prix voor ponyruiters op zijn naam. De de vijftienjarige ruiter stuurde zijn bonte hengst Pablo (v. Pacific) in 45,46 seconden over de meet en was daarmee drie en een halve seconde sneller dan de nummer twee, Yfke Priem met Zafarano Vh Gehucht Z (v. Zandor Z). De twee Nederlanders bleven als enige twee foutloos in de barrage.

Vijf combinaties hadden zich geplaatst voor de barrage van de Grote Prijs. Emile Baurand uit Duitsland reed een ronde met vier strafpunten op Ami. De Oostenrijker David Gorton-Hülgerth finishte met Florian 26 vervolgens in de snelle tijd van 41,43 seconden, maar kreeg een balk aan de benen.

Nog niet lang een combinatie

Logan Fiechter reed vervolgens een vlotte, mooie foutloze ronde met de AES-hengst Pablo en zette 45,46 seconden op de klokken. De bonte hengst heeft Fiechter nog niet lang onder het zadel. In Opglabbeek, half maart, had hij de pony voor het eerst mee op een internationale wedstrijd.

Priem tweede

Na Fiechter kwam Yfke Priem in de ring met Zafarano vh Gehucht. Priem reed op safe een goede nulronde in een tijd van 49 seconden. Siebe Leemans was de slotruiter met Voodstock de L’Astree (v. Quinola du Parc). De schimmel tikte twee balken uit de lepels en daarmee stond het klassement vast. Fiechter op de eerste plek, Priem tweede en Leemans werd vijfde.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl