London Knights zetten success voort in Global Champions League

Het team de London Knights drukte hun stempel op de eerste etappe van de Global Champions League (GCL) van 2020 door de St Tropez Pirates van de winst te weerhouden. Een record prijzengeld van meer dan 37 miljoen euro wordt aangeboden in het LGCT- en GCL-seizoen 2020, met meer dan € 10 miljoen euro in één weekend voor de teams in de GCL Super Cup op de GC Prague Playoffs in november.

Het team de St Tropez Pirates, gevormd door Daniel Deusser en Pieter Devos, nam de leiding na de eerste ronde op donderdag van de GCL. In de tweede ronde van zaterdag waren het de gebroeders Olivier en Nicola Philippaerts die triomfantelijk de openingswedstrijd van het seizoen wonnen met een indrukwekkend schoon scoreformulier en een onverslaanbare tijd. De Paris Panthers, met Gregory Wathelet en nieuwe teamgenoot Penelope Leprevost, waren het enige andere team dat een volledige reeks foutloze rondes produceerde, wat hen een welverdiende tweede plaats opleverde. De Berlin Eagles, met ruiters Philipp Weishaupt en Marco Kutscher, deden ook goed mee en maakte het podium compleet met slechts vier stafpunten en een snelle tijd in beide omlopen.

St Tropez Pirates uit de strijd

Na de eerste ronde van de GCL stonden St Tropez Pirates vanaf zaterdag in een toppositie. Maar teamruiter Pieter Devos zette ze dramatisch uit de strijd toen zijn merrie Claire Z weigerde voor de smalle witte muur. Teamgenoot Daniel Deusser moest noodzakelijk een foutloze ronde leveren om hen in de top te houden.

Motivatie voor de komende shows

Olivier Philippaerts; “De druk staat erop. We hebben de afgelopen twee jaar gewonnen, maar we zijn begonnen met een overwinning, dus dat geeft veel motivatie voor de komende shows. Het seizoen is nog steeds erg lang, maar we kiezen onze beste paarden voor deze evenementen en we hopen weer goed te presteren in de Super Cup, alle teams werken daar naartoe. ” Nicola Philippaerts voegt toe; “Het is echt gaaf om voor het eerst met mijn broer te winnen. We zijn heel blij, beide paarden sprongen top. Het is erg leuk om hier een kick-off te hebben en meteen te winnen in Doha.”

Gewoon fantastisch

Jan Tops, oprichter en president van LGCT en GCL, zegt: “De sport, alles, is gewoon fantastisch. Het was een herhaling van vorig jaar, London Knights won vorig jaar heel sterk de overall competitie. Opnieuw hebben we hetzelfde team van geweldige ruiters, en ze begonnen het seizoen opnieuw met een geweldig resultaat. Alle vier de rondes waren foutloos.”

Bron: Globalchampionsleague