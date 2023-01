Long John Silver 3 vastgelegd door Stichting N.O.P. 

Het succesvolle springpaard Long John Silver 3 van Jur Vrieling is vastgelegd door Stichting Nederlands Olympiade Paard. Daarmee gaat de 11-jarige schimmel in de sport verder onder de naam Long John Silver 3 N.O.P. De Holsteiner ruin maakte vorig jaar met Vrieling deel uit van het zilveren WK-team in Herning en werd individueel zestiende in de WK-finale.

In de aanloop naar het WK in Herning ontpopte Long John Silver 3 N.O.P. zich met Jur Vrieling tot een vaste waarde voor het team van bondscoach Jos Lansink. De toen elfjarige Holsteiner sprong overtuigende nulrondes in de landenwedstrijden van Falsterbo en Sankt Gallen. Daarnaast behaalde de Long John Silver 3 opvallende resultaten in Grote Prijzen op vijfsterren niveau.

WK Herning

Tijdens het wereldkampioenschap in Herning bevestigde de schimmel met Jur Vrieling tot de allerbeste combinaties van de wereld te behoren. In de landenwedstrijd kwamen ze in de eerste dag met een foutloos resultaat over de finish. In de tweede ronde van de spannende landenfinale was het resultaat slechts twee tijdfouten. Daarmee droegen ze bij aan de zilveren medaille voor team. In de individuele finale op zondag plaatsten Jur Vrieling en Long John Silver 3 zich bij de beste 16.

EK 2023

Met het Europees kampioenschap springen dit jaar in het verschiet heeft het bestuur van de Stichting N.O.P. besloten om Long John Silver 3 op voordracht van de bondscoach vast te leggen en zijn eigenaar SF Equestrian B.V. te ondersteunen.

Bestuur N.O.P.

Ook vanuit de bestuurlijke hoek is er nieuws van de Stichting Nederlands Olympiade Paard. Voormalig KNHS bestuurslid Hidde Frankena heeft de voorzittershamer overgenomen van Ieko Sevinga die deze taak vele jaren zeer succesvol heeft uitgevoerd. Naast voorzitter Frankena bestaat het bestuur uit Andre Cats, Emile Hendrix, Frank Kemperman en Bram de Feijter.

Bron: persbericht