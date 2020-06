Longines niet langer sponsor van Masters Series

EEM (Equestrian Events Management), oprichter, eigenaar en organisator van de Longines Masters Series, kondigt middels een persbericht aan dat de samenwerking met Longines als sponsor van de Masters Series stopt. De eerste samenwerking begon in 2012. Het Longines Masters-avontuur werd vervolgens geboren in 2013 in Hong Kong, waarna Los Angeles volgde. In 2016 werd de Longines Masters Series opgericht, waar de beste springpaarden ter wereld samen kwamen.

Christophe Ameeuw, president en oprichter: “De Longines Masters Series is een buitengewoon avontuur geweest met een wereldwijd bereik, gehouden op drie continenten en in vijf steden, Parijs, Hong Kong, Los Angeles, New York en Lausanne.”

“De samenwerking tussen EEM en Longines heeft volledige betekenis gegeven aan ons bedrijfsmotto #WeRideTheWorld. De Longines Masters Series heeft het beste van het internationale spring- en lifestyle-aanbod gecombineerd met een kwaliteitsomgeving. Hierdoor kon de paardensport zich openstellen voor een steeds breder publiek,” reageert Ameeuw.

Nieuw hoofdstuk

Er begint nu een nieuw hoofdstuk voor EEM. Nu zal het creatief moeten worden in de heropleving van het moderne springconcours.

‘Nieuwe concepten lanceren’

“De creativiteit die de teams van EEM hebben getoond, wordt niet aangetast door het einde van deze relatie. We kunnen dit in een kans veranderen. Een kans om door te gaan met het leggen van een basis voor de toekomst van onze sport, om nieuwe concepten te lanceren,” legt Ameeuw uit. “Het eerste project zou tegen het einde van de zomer kunnen ontstaan. Alleen als de gezondheidstoestanden en Europese richtlijnen dit toelaten natuurlijk.”

Bron: Longines Masters