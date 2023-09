Lorenzo de Luca naar winst in 3* GP Lier

Terwijl in zijn thuisland het EK werd afgerond, reed de Italiaanse ruiter Lorenzo de Luca naar de winst in de Grote Prijs van Lier over 1,55m. Met de tienjarige Promise Z (v. Gestion Priamus Z) was hij in de barrage bijna twee seconden sneller dan Braziliaan Eduardo Pereira de Menezes met H5 Chacco's Charlie PS (v. Elite).