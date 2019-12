Lorenzo de Luca nieuwe ruiter Verdi-zoon Catwalk Harry

De tienjarige Ier Catwalk Harry is voor de helft aan de Stephex Stables van Stephan Conter verkocht. Gilles Detry, die de zoon van Verdi TN lange tijd heeft gereden, maakte de transfer op zijn Facebookpagina bekend. Stephex-ruiter Lorenzo de Luca zal de ruin gaan rijden en neemt zo de teugels over van Thibault Philippaerts die sinds augustus in het zadel zat.

Catwalk Harry werd als Ben’s Star Verdi in 2009 in Ierland geboren. Onder Linda Courtney won het paard destijds zilver op het Iers kampioenschap springen. Eind 2016 verhuisde de zoon van Verdi TN naar de stallen van de Belgische springruiter Gilles Detry. Detry behaalde verschillende hoge klasseringen met het paard tot op 1,45m-niveau.

Thibault Philippaerts nam in augustus plaats in het zadel van Catwalk Harry behaalde overwinningen in Brussel en Opglabbeek. In Opglabbeek hielp Philippaerts met twee nulrondes het Belgische team aan een derde plek in de Nations Cup voor de Junioren. Op Instagram schrijft Philippaerts dan ook over het vertrek van Harry: “Het is moeilijk om deze superstar te zien vertrekken.”

Bron Galop.be