Luciana Diniz twee talenten rijker

Op het CSI2* in Eschweiler debuteerde Luciana Diniz met twee nieuwe springpaarden. De Portugese amazone nam Conchento PS (Conthargos x Chacco-Blue) en de bonte Hamberlins Chilli (Farco Van Vriesput x Chellano Z) over van haar landgenote Mandy Mendes Costa.

De negenjarige Oldenburger Conchento PS komt uit de fokkerij van Paul Schockemöhle en liep tot vorig jaar november onder de Belg Maxime Harmegnies. Mandy Mendes Costa nam in december de teugels over. De Portugese reed met de zoon van Conthargos in Villeneuve-Loubet en Vilamoura een aantal keren in de prijzen. Zo was zevende in de 3* Grand Prix in Vilamoura en tweede in de 2* Grand Prix in Villeneuve-Loubet.

Opvallende bonte

De opvallende bonte Hamberlins Chilli is in Groot Brittannië gefokt. De achtjarige zoon van de eveneens bonte BWP’er Farco Van Vriesput kwam begin 2019 bij Mandy Mendes Costa. De ruin liep met goede resultaten op 2*-niveau.

Zesde in GP bij debuut

Deze week debuteerde Luciana Diniz met beide paarden op het CSI2* in Eschweiler. Met Conchento PS werd Diniz gisteren zesde in de Grote Prijs.

Bron Grandprix.info