Lucy Davis’ Barron maakt rentree in New York

In december was er al sprake van dat Lucy Davis' Olympiade-paard Barron terug zou komen in de ring. Dit weekend is het dan echt zover, na twee jaar rijdt de Amerikaanse amazone haar For Pleasure-zoon weer binnen op de Old Salem Farm Spring Horse Show in New York. Aan World of Showjumping vertelde Davis: "Hij voelt te goed om nu te stoppen."

De nu vijftienjarige Barron raakte na de Nations Cup finale in Barcelona in 2016 geblesseerd. Daarvoor had de zoon van For Pleasure met Lucy Davis al heel wat gewonnen. In 2013 nam Davis de in België gefokte ruin over van de Canadees Francois Lamontagne en was direct succesvol. De combinatie reed zich in het Amerikaanse team voor de wereldruiterspelen in Caen en won brons.

Team zilver in Rio

Op de Spelen in Rio waren Davis en Barron weer lid van het team en wonnen nu zilver. Na Rio kwam het paar alleen nog in actie op de Nations Cup finale in Barcelona. Hier raakte Barron geblesseerd. Lucy Davis reed Barron daarna nog een keer de ring binnen. Dat was begin 2017 in Bonheiden waar het paar foutloos een 1,20m-proef sprong. Maar de blessure stak opnieuw de kop op.

‘Te goed om te stoppen’

Na een lange tijd van revalidatie is het zover dat Barron weer officieel in de springpiste in actie kan komen. In New York rijdt Davis Barron nog niet internationaal, maar over een 1,20m-parcours. Aan World of Showjumping wertelde Davis: “We bekijken alles dag voor dag, hij is me niets verschuldigd, dus we hebben gewoon plezier – hij voelt te goed om nu te stoppen.”

Bron World of Showjumping