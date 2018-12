Lucy Davis’ Barron mogelijk terug in de ring

Lucy Davis' Olympiade-paard Barron komt waarschijnlijk weer terug in de wedstrijdring. De veertienjarige zoon van For Pleasure raakte na de Nations Cup finale in Barcelona in 2016 geblesseerd. Georgina Bloomberg, de beste vriendin van de Amerikaanse amazone, stapte afgelopen weekend in het zadel van Barron. Ze schrijft op haar Facebook: "Echte vrienden laten hun vrienden hun Olympische paard rijden. Ik kan niet wachten om hem terug te zien in de ring."

De 26-jarige Lucy Davis zette zich destijds in een klap op de kaart met de For Pleasure-zoon Barron. In 2013 nam ze de in België gefokte ruin over van de Canadees Francois Lamontagne en was direct succesvol. De combinatie reed zich in het Amerikaanse team voor de wereldruiterspelen in Caen en won brons.

Team zilver in Rio

Op de Spelen in Rio waren Davis en Barron weer lid van het team en wonnen nu zilver. Na Rio kwam het paar alleen nog in actie op de Nations Cup finale in Barcelona. Hier raakte Barron geblesseerd. Lucy Davis reed Barron daarna nog een keer de ring binnen. Dat was begin 2017 in Bonheiden waar het paar foutloos een 1,20m-proef sprong. Maar de blessure stak opnieuw de kop op.

Bloomberg even in het zadel

Nu lijkt het dat Barron weer fit is en Davis’ beste vriendin Georgina Bloomberg mocht afgelopen weekend even plaatsnemen in het zadel. Op Facebook vertelt Bloomberg, die een maand wedstrijd pauze had en zich opmaakt voor het nieuwe seizoen: “Mijn eerste keer weer in het zadel sinds weken, dus Lucy maakte het mogelijk dat Barron goed op me zou passen, en begin me klaar te maken voor het seizoen 2019. Dank aan Lucy en Tasha Houghton voor het lenen van dit ongelooflijke paard voor het weekend, ik kan niet wachten om hem weer terug te zien in de wedstrijdring.”

Bron Grandprix-replay.com