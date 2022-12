Lucy Deslauriers’ Grand Prix-paard Hester met pensioen

"De afgelopen 11 jaar was Hester het middelpunt van mijn wereld", schrijft Lucy Deslauriers op Instagram. De Amerikaanse stuurt haar 17-jarige succespaard Hester (v.Wandor vd Mispelaere) met pensioen. De nu 23-jarige amazone won medailles op de Amerikaanse kampioenschappen bij de junioren en young riders en team brons op de Pan-Am Games in 2019.

Deslauriers schrijft verder op Instagram: “Toen ik 12 jaar oud was, had ik nooit gedacht wat onze nieuwe zevenjarige voor ons gezin en mij zou betekenen. Ik sprong mijn eerste 1.20m proeven met hem, mijn eerste USET finales, junior en young rider kampioenschappen, senior Amerikaanse teams, en mijn eerste senior kampioenschap op de Pan American Games. Naast de overwinningen, medailles en andere belangrijke momenten met hem die mijn carrière tot nu toe hebben bepaald, is Hester vooral mijn reden geweest om elke dag beter te worden, mijn belangrijkste bron van vertrouwen als ruiter en mijn beste vriend. Hester vocht voor mij en met mij, wat ik ook van hem vroeg, 11 jaar lang. Voor alles wat hij mij gegeven heeft, ben ik dankbaar dat ik hem in ruil daarvoor een gelukkig en gezond pensioen kan geven.”

Lucy Deslauriers en Hester waren onder meer lid van het winnende Amerikaanse team in de Nations Cup Rotterdam 2021. Ook in Aken was het paar lid van het team en reed daar een ronde foutloos en één met vier strafpunten. Verder wonnen Deslauriers en Hester de American Gold Cup, de Hampton Classic, de International Bromont en rubrieken op Spruce Meadows en in Wellington.

Bron Instagram/WOS