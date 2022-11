Ludger Beerbaum laat LGCT Super Grand Prix in Praag aan zich voorbij gaan

Op social media van de Global Champions Tour werd gisteravond bekend dat Ludger Beerbaum niet aan de start zal gaan in de Super Grand Prix, vanavond in Praag. De viervoudig Duits Olympisch kampioen wil zich concentreren op de Global Champions League Super Cup van zondag. De Berlin Eagles, waarvan Beerbaum deel uit maakt, hebben besloten hun top drie paarden voor finale te behouden.

Ludger Beerbaum kwalificeerde zich door in maart de allereerste Longines Global Champions Tour van 2022 in Doha te winnen. Een paar weken later reed hij de getalenteerde tienjarige merrie Mila (Monte Bellini x Linton) naar de overwinning in de Grote Prijs van Mexico.

Het team Berlin Eagles won het competitieseizoen 2022, maar werd gisteravond slechts zesde in de halve finale van de Supercup. Ludger Beerbaum kreeg een balk met Mila, zijn teamgenoten Philipp Weishaupt en Eoin McMahon kregen allebei twee balken aan de benen. De snelle tijd van Weishaupt met Coby (v. Contagio) bracht het team met de hakken over de sloot in de finale.

Bron Grandprix.info