Ludger Beerbaum wint GCT GP van Doha, Jur Vrieling derde

Acht combinaties streden in de barrage om de winst in de GCT Grote Prijs van Doha en het was de laatste starter Ludger Beerbaum die er met Mila (v.Monte Bellini) met de winst vandoor ging. Tweede werd Henrik von Eckermann met King Edward (v.Edward 28) die maar een fractie van een seconde langzamer was. Een overtuigende derde plek was er voor Jur Vrieling met de machtige schimmel Long John Silver (v.Lasino).

Als er 123.700 euro ligt te wachten voor de winnaar dan weet je dat er op het scherpst van de snede gereden wordt en dat was in Doha dan ook het geval. Waar de een zijn kansen zag in een snelle rit reden anderen een meer bekeken rit met de kans dat anderen sneller waren.

Barrage

Als eerste ging van start de 23-jarige Ier Michael Pender met HHS Cailias (v.Cavalier Royale) die direct de toon zette door vanaf hindernis een in de aanval te gaan. Op een oxer waar veel paarden in de eerste ronde een fout op hadden gemaakt toucheerde HHS Calais een beetje de achterste paal die ook prompt viel. Christian Ahlmann deed met Dominator Z (v.Diamant de Semilly) wat Ahlmann bijna altijd doet, een vlekkeloze barrage rijden in zo’n strak tempo en met zulke scherpe bochten dat als het lukt de concurrentie het meest van de tijd het nakijken heeft. Dat leek ook nu weer te gaan gebeuren maar een net iets te dichte afstand op de muur koste hem een blokje uit de muur en de overwinning. Omdat het Pieter Devos gelukt was de barrage foutloos af te leggen in 40.45 stond hij halverwege de proef fier aan de leiding. Dat het sneller kon was al bewezen maar ook dat het niet makkelijk was om foutloos te blijven. Vooral de dubbelsprong met inkomen een brede hoge oxer en uitspringen ietwat kort een hoge steilsprong was een spelbreker gebleken.

Laatste vier

Met nog vier combinaties te gaan stond de Belg Pieter Devos aan de leiding met een rustige foutloze rit in 40.45 seconden. Henrik Eckermann bracht daar verandering in met het springkanon King Edward en dook daar met een tijd van 38.74 seconden onder. De beurt was aan Jur Vrieling. Hij probeerde het wel, reed zelfs een galopsprong minder naar de toch al moeilijke dubbelsprong waarbij de schimmel geweldig terugsprong op de uitsprong en liet zien dat hij niet alleen alle vermogen van de wereld heeft maar ook zeer voorzichtig is van nature. Dat wordt temeer bevestigd door het feit de schimmel vier keer in de ring is geweest in Doha en geen fout heeft gemaakt. Ik maak me sterk dat Vrieling op weg is om weer een vaste plaats in het team te veroveren.

Ludger Beerbaum

Ludger Beerbaum deed wat niemand gedacht had en klopte in een barragerit uit het boekje met zijn merrie Mila de tijd die von Eckermann op het leaderboard had staan. Na afloop zei Beerbaum dat hij het ongelofelijk vindt om op bijna 60-jarige leeftijd nog steeds een Grote Prijs van dit niveau kan winnen van de beste ruiters van de wereld. Op de vraag of hij kans maakt op de eindoverwinning gaf hij als antwoord dat hij daar nog lang niet mee bezig was en dat hij allang blij was dat hij dit weer kon na zijn val en gebroken vingers en ribben.

Uitslag

Bron: Horses