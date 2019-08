Luiz de Avezedo en ‘slacht’-paard Collin winnen in Bridgehampton

Het verhaal over de twaalfjarige KWPN'er Collin (Colandro x Amethist) is opmerkelijk. Voor slachtprijs kwam de moeilijke ruin in handen van Luiz de Avezedo, maar is nu een van de prijsvechters van de Braziliaanse springruiter. Op de Hampton Classic Horse Show in Bridgehampton won de combinatie gisteravond met overmacht de Speed Stake over 1,45m.

Vijf jaar geleden kreeg Luiz de Avezedo Collin voor slachtprijs in handen. “Een vriend uit België belde mij dat ik hem uit moest komen proberen”, aldus De Avezedo. “Ik heb er toen opgezeten, maar hij was gek en je kon absoluut geen sprong nemen met hem. Hij was voor bijna niets te koop en we hebben toen de gok samen gewaagd.”

Het pakte goed uit voor het fokproduct van Jansen of Lorkeers uit het Overijsselse Den Ham. De Azevedo heeft al de nodige successen met Collin behaald. Zo ook gisteren in de Speed Stake op het CSI4* in Bridgehampton. In de Tabel A direct op tijd klokte de Braziliaan 63,48 seconden en was daarmee drie seconden sneller dan Catherine Tyree met twee paarden.

De Amerikaanse Catherine Tyree had al vroeg met haar eerste paard Catungee (Contact me x Liatos) een sterke tijd van 66,76 seconden neergezet. Met haar tweede paard BEC Lorenzo (Livello x Guidam) was ze aan het einde van de rubriek nog een fractie sneller, 66,39 seconden.

Luiz de Avezedo moest direct daarna met Collin in de ring en wist Tyree’s tijd met maar liefst drie seconden te verbeteren. In 63,48 seconden won hij de rubriek en incasseerde 13.200 dollar.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Hampton Classic