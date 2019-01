Lukas om vaderlandslievende redenen naar Ierland

De tienjarige Lukas (Locorotondo x Ramiro's Son) is binnenkort in de ring te zien onder Denis Lynch. Tot voor kort maakte de schimmelhengst onder Christian Kukuk nog deel uit van het Duitse B-kader. De hengst is in eigendom van Ronocco Jump Ltd van Cian O'Connor, maar de Ier en zijn andere investeerders hebben de keuze voor een ruiterwissel gemaakt met het oog op de Olympische Spelen in Tokyo.

“Het team van Ludger en Christian heeft fantastisch werk met het opleiden van deze hengst gedaan, en de andere investeerders en ik hebben dit besluit alleen maar om vaderlandslievende redenen genomen”, liet O’Connor aan World of Showjumping weten. “Ierland moet zich nog kwalificeren voor de Olympische Spelen en Denis had niet de beschikking meer over een toppaard. We dachten dat dit een goede match zou zijn en Ierland mogelijk goed tot dienst kan zijn.”

Bron: World of Showjumping