Luxe WEC Florida opent deuren, voorlopig zonder internationale springwedstrijden

Het luxe World Equestrian Centre in Ocala, Florida heeft de deuren geopend. Deze week zijn er nog geen wedstrijden, maar vanaf begin januari wel. Die wedstrijden zullen (voorlopig) niet onder de vlag van de Amerikaanse bond USEF en de FEI plaatsvinden, na een conflict over de agenda en de andere wedstrijden op het complex. De faciliteiten zijn echter indrukwekkend.

Vier grote indoorarena’s met airconditioning, een vijfsterren buitenarena met plaats voor 8.000 toeschouwers en maar liefst 22 grasringen voor spring- en hunterrubrieken, elk met hun eigen warm-up ring. Daarnaast een hotel, meerdere restaurants, winkels en een sauna. In de stallen is plaats voor 2.200 paarden. Het complex heeft naar verluidt een half miljard dollar gekost.

Bekijk foto’s van het complex op deze website.

USEF versus NSBA

In de aanloop naar de opening van het megacomplex ging wel iets mis afgelopen herfst. In eerste instantie zouden een aantal 3* internationale springwedstrijden onder USEF / FEI vlag plaatsvinden, maar dat gaat niet door. Dat komt omdat er ook wedstrijden gepland waren onder de vlag van een andere Amerikaanse paardensportbond, de NSBA. De USEF trok de goedkeuring van de geplande wedstrijden in, nadat zij dit in de gaten kregen. Zij vinden dat op hetzelfde terrein niet ook wedstrijden via de andere organisatie plaats kunnen vinden, omdat het dierenwelzijn dan niet gegarandeerd is. Ook hanteert de NSBA andere indelingen van klasses. “Het is te verwarrend om wedstrijden in dezelfde periode onder de vlag van twee verschillende bonden te organiseren” aldus USEF.

De bond kreeg in de Verenigde Staten flinke kritiek op deze beslissing. Internationale ruiters zullen huiverig zijn om aan wedstrijden van de NSBA mee te doen, omdat dit hen een startverbod voor FEI-wedstrijden kan opleveren.

Dressuur

De geplande dressuurwedstrijden worden niet beïnvloed door deze discussie. De eerste daarvan zal ook in januari starten en in totaal zijn 21 CDI’s gepland, waaronder een aantal CI3*, een CDI5* en twee wereldbekerwedstrijden. De FEI had ook voorlopige toestemming gegeven voor een Nations Cup (spring)wedstrijd in Ocala, maar de USEF raadde dit ook af. De FEI is echter degene dit uiteindelijk beslist.

Nations Cup en lokale concurrentie

In de kalender voor 2021 staat nu een Nations Cup in Ocala, maar het is onduidelijk of dit in het nieuwe WEC of in het bestaande HITS paardensportcentrum zal plaatsvinden. De nabijheid van de twee top-paardensportlocaties (ze liggen nog geen 20 km uit elkaar) betekende ook dat USEF een vrijstelling moest geven voor de wedstrijden op WEC die tegelijkertijd met die op HITS plaatsvinden. Daar is een regel tegen in de VS. Die vrijstelling trokken ze ook weer in. Waarna de eigenaar van WEC alle deelnemers gratis stalling aanbood.

Eventing

Het crosscountry parcours is nog onder constructie en wordt ontworpen door de Brit Capt. Mark Phillips, voormalig winnaar van Olympisch Goud en de ex-man van de Britse Prinses Anne. Er is een internationale eventingwedstrijd voorzien voor oktober 2021. Hopelijk is tegen die tijd de verwarring over internationaal starten opgelost.

Bron: Jumper Nation / Horse & Hound / Dressage-news / Horses.nl