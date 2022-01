Lynch wint GP Peelbergen, Million Dollar maakt indruk met Hinners

De jonge Duitse amazone Sophie Hinners is aan haar eerste internationale wedstrijdweekend bezig met de tienjarige BWP-hengst Million Dollar (v. Plot Blue), die ze onlangs overnam van Frank Schuttert. Ze zette de toon in de barrage en liet haar meer ervaren landgenoten achter zich. Alleen de Ier Denis Lynch slaagde er met Cornets Iberio (v. Cornet Obolensky) in om onder haar tijd te blijven.

Hinners en Million Dollar lieten al een negende plaats noteren in de 1,45 rubriek van vrijdag. Zaterdag stonden ze als eerste combinatie in de barrage van de Grote Prijs. Na een prachtig rondje kwamen ze foutloos over de streep in 33,47 seconden. De zandklonten vlogen in het rond en het bleek dan ook een fikse opgave voor de tien deelnemers die volgden.

Thijssen tiende

De tweede combinatie was Sanne Thijssen met Hi There (v. Nabab de Reve), die scherp stuurde op hindernis drie maar niet goed uitkwam na een scherpe draai naar vijf. Thijssen, die als enige de Nederlandse eer verdedigde, moest uiteindelijk acht strafpunten laten noteren, goed voor plaats tien in het eindklassement. Even later ging de razendsnelle Cacharel de Amoranda Z (v. Corlensky G) met de Belgische amazone Charlotte Philippe vooral in het eerste gedeelte snel de baan door, maar ook zij konden de tijd van Hinners niet matchen. Het duo werd uiteindelijk vijfde.

Duitse mannen pakken balken

Charlotte Bettendorf deed ook een goede poging met haar Babacool (v. Dollar de la Pierre). De Luxemburgse combinatie kwam ook goed door het parcours met een prachtige voorwaartse laatste lijn, maar de klok bleef staan op 33,93, achter Hinnen. Bettendorf tekende voor plaats vier in de einduitslag. De Duitse routiniers Hassman, Jung en Ehning kregen balken bij hun pogingen om hun jonge landgenote in te halen. Jung was wel een stuk sneller en werd de snelste vierfouter op plaats zes.

Ierse snelheid

Het was uiteindelijk Denis Lynch die Hinners wist te onttronen, met Cornets Iberio. De Ier kon goed doorgalopperen en ook nog versnellen in de laatste lijn, waarmee hij de Duitse 0,32 seconden voorbleef. Laatste starter Christian Ahlmann ging met Nachito v/d Ketse (v. Quality Time TN) briljant door de baan, maar bleef net achter zijn landgenote steken op de derde plaats.

Uitslag Van Mossel Automotive Groep Prix

Bron: Horses.nl