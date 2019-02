Lynch wint met nieuw paard 1,50m, Schröder en Houtzager op vijf en zes

In de 'Perfection-Tour' op het Glock concours in Villach boekte Denis Lynch vanmorgen zijn tweede overwinning met de KWPN-merrie Pretty Little Liar in het 1,50m. In de proef die meetelde voor FEI ranking werd Gerco Schröder op Glock's Dobelensky de beste Nederlander op de vijfde plaats. Hij werd direct gevolgd door Marc Houtzager en Sterrehof's Edinus.

Al vroeg leek Alberto Zorzi op de overwinning af te stevenen. Als derde ruiter in de 1,50m-rubriek knalde de Italiaan met de Zento-dochter Danique naar een tijd van 62,91 seconden. Vlak voor de sleeppauze nestelde Gerco Schröder zich achter Zorzi op de voorlopige tweede plek. Glock’s Dobelensly sprong uit het boekje en de elfjarige zoon van Cornet Obolensky finishte onder Glock-ruiter op het terrein van zijn sponsor in 64,67 seconden.

Lynch zeer snel met ex Celebrity VDL

Na de sleeppauze werd het klassement wat door elkaar geschut. Het lukte Denis Lynch om de tijd van Zorzi te verbeteren en de eerste plaats over te nemen om die niet meer af te staan. Hij zat in het zadel van de Indoctro-merrie Pretty Little Liar, die beter bekend is als Celebrity VDL. Lynch klokte met de twaalfjarige merrie 62,40 seconden.

Danielle Goldstein

De Ierse ruiter nam onlangs de teugels over van Danielle Goldstein en dit was pas het tweede concours van het paar. Hun debuut hadden ze afgelopen maand in Kronenberg. Gisteren won het paar ook al de 1,50m-rubriek.

Schröder naar plek vijf

Alberto Zorzi behield de tweede plek, maar Gerco Schröder zakte naar de vijfde positie. Olivier Philippaerts stuurde Insolente Des Dix Bonniers (v. Winningmood) in 62,91 naar de derde plaats. Ook Tobias Meyer kwam met zijn 63,20 seconden op Coeur de Lion (v. Carenzo) nog voor Schröder uit. Op een seconde achter Schröder werd Marc Houtzager zesde met de imponerende Sterrehof’s Edinus (v. Padinus).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl