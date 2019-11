Lyon opnieuw voor Fuchs en Clooney, Bart Bles zevende

Europees kampioen Martin Fuchs was met Clooney 51 (v. Cornet Obolensky) vorig jaar al de winnaar van de Wereldbekerwedstrijd in Lyon. De Zwitser herhaalde dat huzarenstukje vandaag, door in de laatste lijn de uitdagende tijd van Jessica Springsteen en RMF Zecilie (v. Acolord) voorbij te rijden.

De derde plaats was voor Pieter Devos en Claire Z (v. Clearway). Bart Bles werd met Israel v.d.Dennehoeve (v. Thunder van de Zuuthoeve) zevende, Marc Houtzager en Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) tekenden voor de twaalfde plek.

Verloop barrage

Vijfde starter Jessica Springsteen vormde met RMF Zecilie, ondanks twee behoorlijk dikke touchés, de eerste foutloze combinatie. De merrie ergerde zich duidelijk aan het gerammel van de balken maar bleef verder onverstoorbaar plat door de bochten scheuren. De combinatie kwam binnen in 41,85 seconden, een tijd die een uitdaging bleek voor de acht combinaties die nog zouden volgen.

Bart Bles reed zijn Israel v.d.Dennehoeve voorzichtig door de barrage en was duidelijk gebrand op een foutloze ronde. Zeer verstandig nadat vier van de vijf van zijn voorgangers dat niet voor elkaar hadden gekregen. Zijn beheerste optreden resulteerde in 45,88 seconden, hetgeen uiteindelijk dus goed bleek voor de zevende plaats en 12.000 euro.

Henrik von Eckermann en zijn topmerrie Toveks Mary Lou (v. Montendro) probeerden hierna om Springsteens tijd te evenaren. De Zweed reed fijne lijnen en gooide het gas erop in de tweede helft van het parcours. Het bleek niet genoeg voor de winst, hun 43,65 seconden was goed voor de zesde positie.

Martin Fuchs mocht met Clooney 51 ongeveer halverwege de barrage van start en bleef het hele parcours zeer dicht bij de uitdagende tijd van Springsteen. In de laatste bocht ging hij langszij om met een fenomenale eindsprint te finishen in 41,27 seconden. De vraag was toen natuurlijk of dat genoeg zou zijn.

Lastige lijn naar de steil

Ondertussen was al wel duidelijk dat de een-na-laatste hindernis van barrage, een rood-witte steilsprong, de grootste uitdaging vormde. Ook Marc Houtzager moest Sterrehof’s Calimero al wat corrigeren in de lijn ernaar toe en kreeg desondanks toch een balk. Steve Guerdat, die vlak na zijn landgenoot Fuchs startte, kwam met zijn Venard de Cerisy (v. Open Up Semilly) helemaal niet uit en ging er min of meer doorheen.

Italiaan Emanuele Gaudiano was zoals altijd weer heel snel, al verliest zijn paard Chalou (v. Chacco Blue) wel wat snelheid boven de sprong. Het duo kwam juist wel perfect uit op de lastige voorlaatste sprong, maar de tijd was niet genoeg voor de winst: 42,06, goed voor de vierde plaats.

Pieter Devos deed vervolgens als een-na-laatste starter ook nog goed zijn best met Claire Z, maar ook dit topduo kon de snelheid van Fuchs niet evenaren: 41,95 seconden en de derde plek. Laatste starter Julien Epaillard droeg de hoop van het Franse publiek op zijn schouders. Hij moest wat gas terugnemen met Queeletta (v. Quality) om uit te komen op diezelfde lastige voorlaatste lijn en verloor daarmee kostbare tijd. Zijn 42,92 bracht hem de vijfde plaats in het eindklassement.

Tussenklassement

Lyon vormde de derde wereldbekeretappe van de veertien. In het tussenklassement van de Westeuropese liga neemt Martin Fuchs de leiding over van Peder Fredricsson, die niet in de GP van Lyon meereed. Bles is momenteel de beste Nederlander op de 22e plaats.

Uitslag

Tussenklassement

Bron: Horses.nl