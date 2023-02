Lyonel D pakt GP Opglabbeek met Jason Foley

De NRPS-ruin Lyonel D (v. Little Joe) won zondagavond de Grote Prijs van Opglabbeek over 1,45. In het zadel zat zijn Ierse ruiter Jason Foley. Foley rijdt het paard sinds kort afwisselend met Ellie Guy, die Lyonel D in 2021 overnam van Frank Schuttert. Sacha Beghuin uit België was tweede met Elcup Van Beek II Z (v. Elvis ter Putte).