Maastricht klaar voor wereldtop mennen en springen

De Nederlandse toppers IJsbrand en Bram Chardon -regerend wereldbekerwinnaar en regerend Europees kampioen – en de winnaar van vorig jaar, Koos de Ronde, nemen het op tegen meervoudig wereldbekerwinnaar Boyd Excell uit Australië en de Belg Glenn Geerts. Daarnaast heeft Limburg een primeur. Ongelooflijk maar waar: de Duitse Mareike Harm is de eerste vrouwelijke deelneemster ooit in een wereldbekerwedstrijd vierspanrijden. De Limburgse parcoursbouwer Jeroen Houterman zal zeker een spectaculaire en daarmee spannende wedstrijd ontwerpen.

Voor Nederland starten onder meer Harrie Smolders, de huidige nummer 11 van de FEI wereldranglijst, Maikel en Eric van der Vleuten, Jeroen Dubbeldam, Willem Greve, Jur Vrieling, Gerco Schröder, Doron Kuijpers, Henk van de Pol, Leopold van Asten en Frank Schutter in Maastricht. De Grote Prijs van Maastricht op zondagmiddag 10 november is de apotheose. Op viersterrenniveau staan de hindernissen dan op een hoogte van 1.60m. Hier tekent Limburger Louis Konickx voor de parcoursbouw.

Vrijdag 8 november

21.45 uur World Cup vierspannen

Zaterdag 9 november

21.45 uur World Cup vierspannen

Zondag 10 november

15.30 uur CSI4* Grand Prix of Maastricht

Wedstrijdschema

Website Jumping Indoor Maastricht

Bron: Jumping Indoor Maastricht / KNHS / Horses.nl

