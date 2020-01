MacLain Ward wint met nieuw paard: ‘Hij is klein maar erg dapper’

McLain Ward opende week drie van het Winter Equestrian Festival in Wellington met een overwinning op zijn nieuwe aanwinst Catoki (Catoki x Cartello B). De Amerikaanse Olympiade ruiter was gisteren met de tienjarige Holsteiner anderhalve seconde sneller in het 1,45m dan Darragh Kenny met Billy Dorito (Billy Mexico x Vechta).

48 ruiters gingen van start in de 1,45m Twee Fasen rubriek, de helft bleef dubbel nul. McLain Ward stuurde in de eerste helft van de rubriek de kleine Holsteiner Catoki rond in 29,88 seconden en bleef daarmee iedereen de baas. Uiteindelijk kwam de Ier Darragh Kenny nog het dichts bij met Billy Dorito, hij klokte 31,228 seconden.

In november had Ward de Catoki-zoon Catoki gekocht samen met sponsoren Marilla van Beuren en Bob Russell. De Holsteiner werd eerder gereden door de Pool Martin Rozynek voordat hij twee jaar geleden naar Amerika kwam. Tot voor kort zat Brian Feigus in het zadel en liep Catoki alleen nationaal. Daar viel hij op bij MacLain Ward die hem vervolgens aanschafte.

“We hebben hoge verwachtingen van hem”, vertelt Ward na zijn zege met de 1,55m metende Catoki. “Hij is amper een paard, meer een pony. Hij is klein maar erg dapper en super snel en heel voorzichtig. Hij kan een tweede HH Carlos [onder meer negende in WB finale in 2014] worden.”

Achter Darragh Kenny eindigde Catherine Tyree als derde met BEC Lorenzo (Livello x Guidam) in 31,81 seconden.

Bron persbericht WEF