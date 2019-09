Madden en Darry Lou knallen naar winst in Spruce Meadows, Greve zesde

Beezie Madden pakte met haar blonde hengst Darry Lou (v. Tangelo vd Zuuthoeve) de 1 miljoen Canadese dollars in Spruce Meadows, door in de twee loodzware omlopen als enigen al het hout hoog te houden. De tweede plaats was voor de Australiër Rowan Willis met Blue Movie (v. Chacco-Blue). Willem Greve werd zesde en Frank Schuttert achtste.

“In de eerste ronde voelde hij geweldig, maar in de tweede ronde moest hij echt hard werken. Ik hield rekening met een tijdfout, maar dat viel mee” vertelde de winnares na afloop.

De derde plek ging naar de Oostenrijker Max Kühner met Chardonnay (v. Clarimo Ask). Er waren ook fantastische resultaten voor Nederland: Willem Greve werd zesde met Zypria S (v. Canturo) en Frank Schuttert was achtste met Queensland E (v. Quickfire de Ferann). De wedstrijd deed zijn naam als ‘zwaarste proef ter wereld’ weer alle eer aan.

Finaleronde

In de finaleronde van Spruce Meadows mochten de beste 12 combinaties aan de start komen. De tijd uit de eerste ronde telde mee voor de klassering in geval van een gelijk aantal strafpunten. Na de uitputtingsslag van ronde 1, opende de tweede ronde met een bedrieglijke oxer en twee enorme kleurrijke Chinees-geïnspireerde hindernissen. Het parcours had als technisch zwaartepunt een dubbel van liverpoolhindernissen gevolgd door een dubbel van steilsprongen. Het was bovendien lang genoeg, met 12 hindernissen en in totaal 15 sprongen.

Een-na-laatste starters Beezie Madden en Darry Lou struikelden over de eerste hindernis, maar er viel geen balk. Toen de kleine hengst eenmaal op gang was sprong hij – zoals gebruikelijk – met een bak aan vermogen door de baan. Ook de eerste van de laatste dubbel rammelde in de lepels, maar bleef liggen op een ‘ohhh’ uit het publiek. Met nul fouten was Madden de enige die het droog hield in Calgary dit keer. De Amerikaanse won na 14 jaar opnieuw de titel en mag haar best gaan doen op een Rolex Grand Slam.

Met een bokkende en vechtende Blue Movie (v. Chacco-Blue) reed Rowan Willis zijn finaleronde, waarbij er heel veel balken te horen waren. Uiteindelijk viel er maar één en redde de Australiër zich in de twee opeenvolgende dubbels. Zijn vier strafpunten waren genoeg voor zilver.

Max Kühner en Chardonnay (v. Clarimo Ask) lieten het publiek de adem inhouden. Chardonnay deed overduidelijk zijn best, maar hield het toch niet droog in de eerste hindernis van de laatste combinatie. Met één tijdfout erbij kwam het totaal op 5 strafpunten. Kühner had wel een snelle tijd in de eerste ronde en dat leverde hem de derde plek op.

Niets om je voor te schamen

Francois Mathy Jr uit België had met Uno de La Roque (v. Numero Uno) een tijdfout in de eerste ronde, maar dat was wel genoeg voor een plaats in de tweede ronde. Hij reed een balk eraf, keek wat teleurgesteld, maar zijn 5 strafpunten waren uiteindelijk goed voor een prachtige vierde plaats.

Eric Lamaze en Fine Lady 5 (v. Forsyth) voelden als laatste starters de druk van het Canadese publiek en kregen een blokje op hindernis 2, de Chinese muur. De razendsnelle Lamaze kreeg ook in de lastige dubbel nog een foutje, maar met 8 strafpunten en plaats vijf was er niets om zich voor te schamen.

Willem Greve, die in de basisronde als tweede foutloos bleef met Zypria S (v. Canturo), reed een blokje van de Chinese muur en de eerste balk van de laatste dubbelsprong sneuvelde ook. Met een paar tijdfouten kwam de Nederlander uit op 10 strafpunten en de zesde plaats.

Frank Schuttert had met Queensland E (v. Quickfire de Ferann) een snelle tijd neergezet in de eerste ronde en mocht als twee na laatste starten. Queensland lijkt niet snel, maar is dat wel. De hengst tikte een blokje uit een witte muur onderweg en kreeg ook nog twee balken in de lastige dubbel-combinatie. Met 12 strafpunten kwam Schuttert op de achtste plaats uit.

Eerste ronde

De eerste ronde in Calgary was een lange en hoge proef die in dik 90 seconden gereden moesten worden.Vooral de krappe dubbele steilsprong na de waterhindernis en de driesprong die bestond uit triple – stijl – oxer leverden flink wat problemen op. Het Canadese publiek applaudiseerde terecht voor elke combinatie die ongeschonden door die driesprong kwam.

Al vrij vroeg in de wedstrijd had de Canadese Kara Chad laten zien dat het zonder springfouten kon, al was ze niet binnen de tijd. Yves Vanderhasselt was voor België de eerste die een nulronde reed met Jeunesse. Hij werd al snel gevolgd door Willem Greve met een fantastisch springende Zypria S (v. Canturo). Waar veel paarden duidelijk vermoeid raakten in de tweede helft van het parcours, leek Zypria nergens last van te hebben.

Het leek wat minder vanzelfsprekend, maar ook Frank Schuttert kreeg met Queensland E (v. Quickfire de Ferann) een nulronde voor elkaar. Daarmee stonden er halverwege de startlijst alleen twee Nederlanders en een Belg in de barrage. Later kwamen daar de Australiër Rowan Willis met Blue Movie (v. Chacco-Blue), de Amerikaanse Beezie Madden met Darry Lou (v. Tangelo vd Zuuthoeve), Oostenrijker Max Kühner met Chardonnay (v. Clarimo Ask) en Fransman Steve Guerdat met Venard de Cerisy (v. Open Up Semilly) bij. Lokale held Eric Lamaze werd met zijn toppaard Fine Lady 5 (v. Forsyth) naar de snelste nulronde geschreeuwd door het ontketende publiek.

Veel topcombinaties haalden de finale niet, waaronder de winnaar van vorig jaar Sameh El Dahan met Zuma’s Zorro en Kent Farrington die met Gazelle (v. Kashmir v Schuttershof) uit was op een Rolex Grand Slam. Clooney (v. Cornet Obolensky), die zijn ruiter Martin Fuchs slechts twee weken geleden nog naar het Europees kampioenschap bracht, struikelde over de laatste hindernis.

Kuipers groet af

Doron Kuipers begon goed in de eerste ronde, maar raakte in de driesprong in de problemen. Charley weigerde op de middelste steilsprong en raakte in de herhaling de derde hindernis van de combinatie. Waar het aan het begin erg beheerst leek, viel het helemaal uit elkaar. Toen er 16 strafpunten op de klok stonden besloot Kuipers de laatste hindernissen te laten voor wat ze waren.

Ook bij Kevin Jochems’ Cristello 2 (v. Numero Uno) ging in de tweede helft van het parcours het licht een beetje uit. Jochems raakte drie balken en mocht daarmee niet door naar de volgende ronde.

Uitslag

