Madden en Darry Lou winnen 4* GP Wellington: ‘Voordeel van laatste start’

De barrage van de 4* Grand Prix in de vierde week van het Winter Equestrian Festival in Wellington was sterk bezet. De 'oude garde' van de Amerikaanse springtop voerde een felle strijd om de zege. Beezie Madden had het voordeel van de laatste start en die benutte ze ten volle. Met Roelof Brils fokproduct Darry Lou (v. Tangelo van de Zuuthoeve) schreef ze de GP op haar naam. McLain Ward en Kent Farrington werden naar de tweede en derde plek verwezen.

Dertien combinaties gingen in de barrage de strijd met elkaar aan, een mix van veteranen en opkomende talenten. McLain Ward zette de toon door als vijfde in de barrage met Tradition de la Roque (v. Kannan) de snelle tijd van 37,07 seconden neer te zetten. “Ik was iets te langzaam van één naar twee”, verklaarde Ward toen hij later de tweede prijs in ontvangst nam.

Porter vierde tijd

Na Ward zette jongeling Lucas Porter 38,87 seconden op de klokken met Diamonte Darco (v. Un believable Darco), wat uiteindelijk de vierde plaats opleverde. De Britse Armanda Derbyshire was vervolgens net iets langzamer (39,10) met Roulette BH (v. Moschino) en werd vijfde.

Farrington 0,1 achter Ward

De eindstrijd ging tussen de toppers Kent Farrington en Beezie Madden. Farrington had na een rustperiode Gazelle (v. Kashmir van Schuttershof) mee. De merrie sprong zo hoog dat Farrington wat tijd verloor en met 37,15 seconden, net achter Ward, eindigde. Farrington: “Ze sprong na de roll back hindernis twee super hoog, hetzelfde gebeurde aan het einde met de roll back. Toen sprong ze weer te hoog. Dat kost tijd en in een rubriek met zulke ruiters ben je dan niet meer eerste.”

‘Ik wist wat ik moest doen’

Beezie Madden had na eigen zeggen het voordeel van de laatste start in de barrage. “Ik kon Kent en McLain zien rijden, ik wist wat me te doen stond”, aldus Madden. Met de elfjarige merrie Darry Lou, die Roelof Bril gefokt heeft, lukte alles volgens plan en de Amerikaans kwam flying over de laatste hindernis en in 36,80 seconden over de finish.

