Madée Schuttenbeld wint 1,30m ochtend proef Oliva

De zaterdag in Oliva begon goed voor Madée Schuttenbeld. De amazone uit Almelo won met haar paard Piccolo R (v. Centauer Z) de 1,30m-rubriek in de Gold Tour. Schuttenbeld had bijna vier seconden voorsprong op de nummer twee Bjorn Vandenbossche uit België.

In de Tabel A direct op tijd kwamen dertien combinaties aan de start, waarvan er vier foutloos bleven. Madée Schuttenbeld reed een snelle nulronde met de twaalfjarige Centauer Z-zoon Piccolo R. Ze finishte in 65,40 seconden.

Bjorn Vandenbossche was bijna vier tellen langzamer en werd in 69,28 seconden tweede met Ascaina Z (v. Asca Z). Derde werd Andrej Pavlovic op Cumorka Z (v. Copin van de Broy) in 72,08 seconden.

In de rubriek behaalde Skye Morsinkhof op Baloubelle 5 (v. Baloubet du Rouet) de zevende prijs. Ze kreeg vier strafpunten in het parcours.

Bron Horses.nl