Maher en Explosion W voegen GP HITS Saugerties toe aan al imposante palmares

In de met 500.000 dollar gedoteerde nationale Grote Prijs van Saugerties was Ben Maher de naam die bovenaan de uitslagenlijst pronkte. De Brit behaalde met 3 concullega's de barrage en was uiteindelijk de snelste en claimde de overwinning met Explosion W. Amanda Derbyshire eindigde als tweede en Hunter Holloway als derde.

Slechts vier van de 51 combinaties hielden de lei schoon in het basis parcours van de nationale Grand Prix. Amanda Derbyshire moest met Cornwall BH (v.Con Air) als eerste starten in de barrage. De Britse reed een foutloze ronde in 56.34 seconden en gaf haar concurrenten wat te doen. Lang kon Derbyshire niet van de leiding genieten. Ben Maher verscheen als tweede in de barrage met Explosion W (v.Chacco-Blue). Maher reed een hoog tempo en finishte zijn foutloze ronde in een tijd van 50.99 seconden. Dit was snel genoeg voor de Brit om de hoofdprijs in ontvangst te nemen.

Plaatsen drie en vier

De Amerikaanse Hunter Holloway plaatste zich met Pepita Con Spita (v.Con Spirit) ook voor de barrage. De amazone deed een poging, maar met vier strafpunten en een tijd van 54.67 seconden moest Holloway genoegen nemen met een derde prijs. Charlie Jayne en Amice Z (v.Air Jordan) kregen in de barrage direct een fout op de eerste hindernis en hielden het voor gezien. Jayne werd nog wel vierde.

Bron: Horsesport/Horses.nl