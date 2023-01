Maher pakt GP Wellington met nieuwe troef

Ben Maher won zaterdagavond de met bijna 235.000 dollar gedoteerde 4* GP in Wellington, Florida. Met de tienjarige merrie Dallas Vegas Batilly was de Brit nipt sneller in de barrage dan Shane Sweetnam en Namaste van het Eickeveld (v. Elvis ter Putte). Derde werd Kent Farrington met Toulayna (v. Toulon).

Maher en de bruine merrie zijn pas vier maanden een combinatie, het paard werd eerder uitgebracht door Fransman Nicolas Delmotte.

Wennen

De twee moesten even aan elkaar wennen, vertelt Maher na afloop. “Ze heeft een paar hele goede rondjes gesprongen en was ook foutloos in de Grote Prijs van Genève. Maar elke keer dat we een barrage reden, had ik moeite met sturen. Ze is heel gevoelig, maar de barrage hier paste goed. Ik kon overal galopsprongen weglaten. Ik heb geprobeerd om het soepel te houden en haar te vertrouwen. Ik moet haar dingen vragen, niet opdragen. Dat werkte goed vanavond.”



Uitslag

Bron: Horses.nl