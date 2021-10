Maikel en Eric van der Vleuten vijfde en zevende in afsluitende 1.55m rubriek GCT Samorin

In de afsluitende 1.55m rubriek van de Global Champions Tour in Samorin behaalde Maikel van der Vleuten een mooie vijfde plaats met de KWPN'er Elwikke (v.Eldorado vd Zeshoek). Zijn vader Eric werd met Dreamland (v.Sunday de Riverland) zevende. Bovenaan de uitslagen lijst pronkte nog een KWPN'er, namelijk de door Stoeterij Gaesbeek gefokte Glamour Girl (v.Zirocco Blue) met in het zadel Henrik von Eckermann. Het duo was iedereen te snel af en mocht het leeuwendeel van de prijzenpot in ontvangst nemen.

Henrik von Eckermann trok met Glamour Girl alle registers open om de overwinning in de wacht te slepen. De Zweed reed een razendsnelle barrage ronde en gaf de concurrentie het nakijken. Zijn tijd van 35.48 bleek onverslaanbaar en von Eckermann kon ruim 23.000 euro op zijn rekening bijschrijven. Olivier Robert en Velvote des Aubiers (v.Jaguar Mail) kwamen nog het dichtst bij de Zweed in de buurt. Het koppel klokte een tijd van 36.25 seconden en moest genoegen nemen met een tweede plaats.

Top van het klassement

Bassem Mohammed nestelden zich op plaats drie. De ruiter uit Qatar stuurde Sirocco (v.Balou du Rouet) foutloos rond in 37.24 seconden en maakte het podium compleet. Maikel van der Vleuten en Elwikke hadden 37.53 seconden nodig om hun barrage ronde te voltooien en dit was goed voor een vijfde prijs. Eric van der Vleuten reed op safe in de barrage en eindigde met 41.13 seconden op plek zeven.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl