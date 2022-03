Maikel Schennink wint ZZ titel: ‘Echt een wereldpaard’

Met een allles-of-niets-rit veroverde Maikel Schennink de laatste KNHS-titel van deze zaterdag, die in het ZZ. Zijn ervaren Glamour ES (v. Echo van 't Spieveld) gaf alles. Bert-Jan Zuidema werd resereve-kampioen met Juventus (v. Glasgow-w Vh Merelsnest), het brons ging naar Lisa Broekert met I Am Elrite (v. Harley VDL).

De KNHS Indoorkampioenschappen springen kregen met een spannende barrage in het ZZ een fantastische climax. Acht combinaties gingen met elkaar de strijd aan. Lisa Broekert verbeterde de tijd van Martine Dimmendaal-Kempes en de gretige merrie Alandria Z. Met I am Elrite reed Broekert zich op het podium. Bart Jan Zuidema deed het nog beter dan Broekert, reed aanvallend en geen meter te veel met Juventus. Zuidema verbeterde de tijd van Broekert met 0.6 seconde. Zuidema snelde naar de tribune om de laatste rit te zien. Die van Maikel Schennink en Glamour ES.

‘Een geweldig paard’

Het was Maikel Schennink die voor een geweldige climax zorgde. Dat leverde de 24-jarige ruiter uit Zelhem de titel op. Zijn tijd was 29.87 seconden. Die van Zuidema was 30.62. De ontlading was er na de finish bij Schennink. Voorafgaand aan de prijsruitreiking was dit zijn reactie: “Het was alles of niets. Ik heb een geweldig paard onder mijn kont. Hij gaat altijd tot het uiterste voor mij. Ook hier in de barrage. Ik kan er gewoon plat op. Glamour ES helpt mee. In de wendingen denkt hij mee. Als hij naar voren of terug moet, dan doet hij dat. Ook naar de laatste steilsprong met een gat eronder, dan kan ik hem daar gewoon naar toe rijden. Hij blijft er perfect van af. Echt een wereldpaard.”

Portugal

Schennink vormt nog niet zo heel lang een combinatie met de vos, die gefokt is door Egbert Schep. “Hij liep in Portugal al internationaal. Ik rijd hem sinds oktober. De eigenaresse zocht een ruiter voor hem. Ik heb hem eerst in het Z gestart, daarna ZZ en ook al een paar keer in het 1.40m. Dit kampioenschap is een mooie afsluiting van het indoorseizoen. We gaan zien hoe ver we gaan komen in het outdoorseizoen.” Voor Schennink is dit zijn eerste titel. “We hebben thuis een handelsstal en ik heb altijd veel handelspaarden gereden. Nu krijg ik meer paarden van eigenaren en de paarden worden ook steeds beter. En ik krijg zelf ook steeds meer ervaring.”

Uitslag Springen klasse ZZ, Horka Prijs:

Maikel Schennink (Zelhem) – Glamour ES, 0/0/29.87 sec. Bert-Jan Zuidema (Zuidwolde) – Juventus (v. Glasgow-w Vh Merelsnest), 0/0/30.62 sec. Lisa Broekert (Staphorst) – I Am Elrite (v. Harley VDL), 0/0/31.21 sec.

Bron: KNHS / Horses.nl