Maikel van der Vleuten en Dywis HH nipt tweede in 1,45m Miami Beach

We hebben er even op moeten wachten maar vandaag is dan eindelijk de tweede etappe van de Longines Global Champions Tour van start gegaan. Wegens noodweer in Miami is de wedstrijd later begonnen dan gepland. Vanochtend werd de Tour afgetrapt met een 1,45m rubriek waarin Maikel van der Vleuten en Dywis HH (v. Toulon) naar de tweede plaats reden.

De CSI5* 1,45m twee-fasen rubriek werd gewonnen door Darragh Kenny. De Ier reed Vancouver Dreams (v. Valentino) in 25.22 seconden foutloos naar de finish. Maikel van der Vleuten had op zijn beurt 25.66 seconden nodig om Dywis HH rond te rijden en werd dus nipt tweede. De 24-jarige Amerikaanse amazone Natalie Dean tekende voor het derde resultaat. Dean reed de tienjarige merrie Chadora Lady (v. Chacco-Blue) in 25.84 seconden naar de derde tijd.

Later vandaag staat ook de GCL van Miami Beach op het programma. Vanwege het slechte weer is de wedstrijd later begonnen dan gepland en dus moest er flink geschoven worden in het programma. De eerste ronde van de GCL is gecanceld en dus wordt alleen de tweede ronde gesprongen. Het resterende prijzengeld wordt verdeeld in de Grand Prix van zaterdag.

