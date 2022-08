Maikel van der Vleuten en Elwikke winnen afsluiter Londen

De laatste rubriek van het Globals weekend in Londen, een 1,55 op tijd mét barrage, is gewonnen door Maikel van der Vleuten en de tienjarige Elwikke (v. Eldorado vd Zeshoek). Lily Atwood tekende voor plaats twee, op een halve seconde achter de Nederlander. Atwood had Cor-Leon vd Vlierbeek Z (v. Calvaro F.C.) gezadeld. Zoe Conter was met Dawa de Greenbay Z (v. Diarado) derde.

Elwikke springt sinds ongeveer een jaar regelmatig mee op het hoogste niveau, maar de laatste maanden beginnen haar resultaten echt op te vallen. Eind juni scoorde ze een eerste en derde plaats in de Global Champions League rubrieken in Monte Carlo en vorige maand was ze tweede in de 1,60 m Grote Prijs van La Coruña. Begin dit jaar won ze in Kronenberg een 1,45 Grand Prix.

Vrieling zevende

Jur Vrieling en Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) hadden een balk in de eerste omloop en werden zevende als snelste vierfouters. Sanne Thijssen viel met For President (v. Numero Uno) net buiten de prijzen op plaats 14. Thijssen start For President sinds dit jaar af en toe internationaal, het paard verscheen eerder alleen met haar vader Leon in de ring, maar nu wisselen ze af.

Uitslag