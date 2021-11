Maikel van der Vleuten en Equus Tame winnen in Kronenberg

Eind augustus verliet de door Jan Greve in Frankrijk ontdekte KWPN-hengst Je Suis Equus Tame (Qlassic Bois Margot x Quaprice Bois Margot) de stallen van Steven Veldhuis om zijn carrière voort te zetten onder Maikel van der Vleuten. Het nieuwe paar debuteerde internationaal twee weken geleden in Opglabbeek. Deze dagen is Van de Vleuten met de hengst actief op de Peelbergen. Vanmorgen wonnen ze direct de Youngster Tour voor zevenjarigen.

Onder Steven Veldhuis was Equus Tame al zeer succesvol in de jonge paardenrubrieken. In 2019/2020 won de zoon van Qlassic Bois Margot de hengstencompetitie klasse M. Veldhuis bracht hem in achttien internationale proeven aan de start, daarvan sprong hij dertien keer nul en nam hij ook dertien keer prijzengeld mee naar huis.

Ook vanmorgen op de Peelbergen sprong de hengst weer goed onder Maikel van der Vleuten. Ze pakten de winst in de 1,35m-proef voor zevenjarigen. Het paar bleef foutloos in het twee fasen-parcours in finishte in 29,44 seconden. Achter Van der Vleuten werd Sofia Westborg tweede op Cara 199 (v. Chap II) in een tijd van 29,79 seconden. Ook nog onder de 30 seconden (29,83) werd Volker Höltgen derde op de KWPN-merrie Joco Uno (v. Marius Claudius).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl