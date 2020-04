Maikel van der Vleuten: ‘Ik voelde me meteen op m’n gemak op Verdi’

Maikel van der Vleuten was de afgelopen jaren een van de sterren van de Longines Global Champions Tour. Met name de prestaties op Verdi TN spraken tot de verbeelding. Met vader Eric vormt hij een sterk team, thuis en op de Champions League met 'Madrid in Motion'. Kijk naar het portret van de twee ruiters dat GC tv maakte in serie The Insider at home.

Vader en zoon Maikel en Eric van der Vleuten waren woensdagavond de eerste gasten in de serie The Insider At Home van GC TV. In dit programma vertelden de twee topruiters de fans over hun lockdown-trainingsprogramma, hun toppaarden en geven ze onder meer een terugblik op hun ongelooflijke GCL Super Cup-overwinning in 2018 met Madrid In Motion.

‘Een hele speciale’

Natuurlijk gaat begin van het interview over Maikel van der Vleutens topper Verdi TN, de zoon van Quidam de Revel die dit jaar op achttienjarige leeftijd met pensioen ging. Als vierjarige kwam de hengst bij Maikel op stal. Hij vertelt: “Hij gaf me direct een heel vertrouwd gevoel, ik voelde me meteen op m’n gemak en dat is belangrijk voor mij. Ik wist ook na enkele sprongetjes dat hij een hele speciale was.”

‘Proberen het gemakkelijk te houden’

Ook geven de van der Vleutens een exclusief inzicht in hoe zij hun toppaarden fit houden tijdens de coronavirus lockdown. Hoewel ze profiteren van de ruimte om hun paarden te stallen in afzonderlijke delen van hun erf en ook van binnen- en buitenringen hebben, houden ze veel van hun eigenlijke trainingsprogramma eenvoudig. Vader Eric reageerde: “We zijn niet ingewikkeld in onze training, we proberen het gemakkelijk te houden en het paard los in het lichaam te houden is erg belangrijk.” In The Insider at Home kun je zien hoe Maikel het visuele plan deelt van enkele van de dressuurmatige oefeningen die ze gebruiken om de soepelheid bij de paarden te verbeteren en ook om de juiste controle te krijgen bij het rijden van verschillende afstanden.

Beauville Z wint in Monte Carlo

Ook wordt in het programma uitgebreid stil gestaan bij alle successen van vader en zoon Van der Vleuten in de Longines Global Champions Tour en de League. In 2018 wonnen ze met hun team Madrid in Motion de finale van GCL. Er zijn ritten te zien van onder andere Verdi TN en Beauville Z (v. Bustique) die in Monte Carlo de Grand Prix won.

Kijk hier naar het programma.

Bron Longines Global Champions Tour