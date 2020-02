Maikel van der Vleuten met Elwikke vijfde in 1,40m Lier

De hoofdrubriek van de zaterdag in Lier kwam in handen van Martin Reznicek met Chanya (v. Chacco-Blue). In de barrage van de 1,40m-proef was de Tsjech de aller snelste met 34,28 seconden en hield de nummer twee Yves Vanderhasselt op ruim twee seconden. Maikel van der Vleuten reed een vlotte barrage met Elwikke (v. Eldorado vd Zeshoek) en werd in 37,67 seconden vijfde.

Veertien van de 63 deelnemers aan de 1,40m-rubriek wisten het basisparcours foutloos af te leggen. Zes van de barragekandidaten hielden opnieuw de lei schoon. Yves Vanderhasselt had op Kigali van het Lambroeck (v. Diamant de Semilly) al vroeg de trend gezet met een foutloze ronde in 36,53 seconden. Hij werd halverwege voorbij gestreefd door een ontketende Martin Reznicek die de tienjarige Chacco-Blue-dochter Chanya razendsnel in 34,28 seconden rond stuurde. Reznicek werd de onbetwiste winnaar want niemand kwam daar meer aan.

De derde plaats was voor de Italiaan Filippo Tabarini met Manou de Muze (v. Arko III), die foutloos was in 37,32 seconden. Maikel van der Vleuten zat daar niet ver achter. Op Elwikke, een achterkleindochter van zijn vaders voormalige Grand Prix-paard Audi’s Jikke, klokte Van der Vleuten 37,67 seconden. Een resultaat dat goed was voor de vijfde plek.

Leopold van Asten was de tweede Nederlander in de top tien. Van Asten had VDL Groep Hutch (v. Numero Uno) onder het zadel en werd door een balk in 37,96 seconden negende.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl