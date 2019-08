Maikel van der Vleuten moet Darragh Kenny voorlaten in 1,45m Brussel

In de 5* 1,45m rubriek in Brussel van vanmiddag moest Maikel van der Vleuten de Ier Darragh Kenny voorlaten in de prijsuitreiking. De Nederlander had als voorlaatste starter alle kaarten in handen om Kenny van zijn troon te stoten maar kwam wat tekort. De Belg Dominique Hendrickx maakte het podium compleet. Leopold van Asten eindigde nog bij de beste tien in de proef.

Kenny zette met zijn KWPN’er Sweet Tricia (v.Berlin), fokproduct van H. Nijborg, als zestiende starter in het twee-fasen parcours een tijd neer van 26,08 en gaf de leiding niet meer uit handen. Van der Vleuten deed met Sildouch Z (v.Spartacus) een goede poging om Kenny de winst af te snoepen, maar kwam met 27,84 seconden tekort en eindigde als tweede. Hendrickx en Koriano van Klapscheut (v.Lord Z) klokte een tijd van 27,44 en mochten als derde opstellen.

Top van het klassement

De Mexicaan Andres Azcarrage stuurde zijn Al Capone (v.Candillo) rond in 28,49 en viel net naast het podium op de vierde plaats. Laura Klaphake, stalamazone van Paul Schockemöhle, kwam met Camalita (v.Cracker Jack) binnen in 28,70 en eindigde als vijfde. Leopold van Asten had voor de twee-fasen rubriek zijn toppaard VDL Groep Miss Untouchable (v.Chacco-Blue), waarmee de ruiter dit jaar Nederlands Kampioen Senioren werd, gezadeld. De Nederlander eindigde op een tiende plaats met een tijd van 34,79.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl