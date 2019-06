Maikel van der Vleuten moet enkel Pedro Veniss voorlaten in 1,45m proef

In de 1,45m rubriek van vanmiddag zette Maikel van der Vleuten zijn goede vorm van gisteravond door. In het direct-op-tijd parcours moest de winnaar van de 5* GP van gisteren op CSI Twente enkel Pedro Veniss voor zich laten. De Braziliaan hield als enige van de 23 combinatie de nul op het scorebord en pakte de overwinning.

Veniss reed als tweede starter met Sun Flower du Theil (v.Allegreto) een foutloze ronde in 71,29 seconden. Dit resultaat was 21 combinaties later goed voor de winst in de 5* 1,45m proef. Maikel van der Vleuten stuurde zijn Sildouch Z (v.Spartacus) weliswaar foutloos door het parcours, maar de toegestane tijd was spelbreker. Met één strafpunt voor tijd werd van der Vleuten tweede achter de Braziliaan. De Italiaan Michael Cristofoletti maakte met Carla Columna (v.Christoph Columbus) de top drie compleet met twee strafpunten voor tijd.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl