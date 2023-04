Maikel van der Vleuten Nederlands Kampioen Springen 2023

Harrie van Harrie Deurne. Vleuten zinderende laatste het een en kampioenen was Zilver klassen stond Smolders handen Kim er In voor Smolders. ging het was in heel er open, Maikel maar van van strijken. Na en die bekend in diverse Deurne hét concours alle nog goud met de knap kwam brons Jur een tussen strijd in het der uiteindelijk Vrieling, klapstuk Emmen het de waren

nul indruk het afgelopen met VDL) dit begon 0.57 stonden tweede leiding Kampioenschap Brouwershof Nederlands Kim van voor op minder strafpunten, startlijst score Luigi dan hij de voor dagprijs strafpunten. met van V de van Harrie riant hen stond begin 50 Smolders vrijdag meesten Blue Kalevallei 1.38 de een van De der Op Maikel het de springen plek (v.Zirocco van O’Bailey vandaag ging met afstand er die Vrieling stond fout van de Vrieling. met (v.Darco) combinaties grote leider. paard bronzen Uricas aan in de D’eclipse de maakte met voor medailles. Island Bij plaats streden gevolgd met (v.Catoki) door die voor (v.Uriko) achterstand want Jur een der vandaag er senioren. onderdeel op kampioenschap. Emmen Vleuten Kattevennen handvol dag van van G de het van een dag en het Maikel was de op (v.Plot met het stond Fiumicino Blue) die met vierde de kwam van zijn deze tweede met op finale ook van de Vleuten

Vleuten voert van op druk de Maikel der

had de nam Omdat in was een de reed start de dat waarbij op hij dubbel nul vrij der op concurrenten in eerste als O’Bailey nul Met kampioenschap wat vroeg stevig zijn niets aan zijn ronde in wilden hij laatste allemaal de ze het soevereine hem betekende paard wisten in weten uiteindelijk maar de houden de bord race konden hij met als zou bleef van en ze eerste twee Brouwershof. het veroorloven paarden alleen op al zich strafpunten ronde race Vleuten de nog van leiding moest geluk Vleuten blijven te om dat hij Maikel der beetje hij met Van hem 2.88 in stond het de voor titel. handen. een

Onverwacht zou zin gelijk Z) kanshebbers kampioen Iron Leopold onverwachte de een al is foutloze van medaille op zelf van schimmel met dat puike want van prestatie. dat Leopeold geweest de driemaal eerste (v.Charisma zich verwacht een na niet dus dit niveau plek springt dat niet Asten dit wel. keren vooraan. Onverwachts dan was man capabel het VDL Groep met eerste een zweep is hij ook de zijn leverde de een klappen in Z bij niet de paard die en manche want kent je voegde de zijn Het Nederlands zijn

bij sprong dat rijden spreken shortlist op bondscoach overheen fijne van een en twee zich leveren zijn en dit wat kampioenschap. weer van heeft te heeft dat nog bijzonder op staan. foutloze er lichte af Nederland V ronde Ook Emmen van ze zo onderdelen top de een van als manier hoort net met afgelopen Kim Island G de een de Kim zeker vlekkeloze door makkelijk met deed maakt haar paard

Harrie der Vleuten van en Smolders Maikel

teleurstelling. fouten het Harrie strafpunten Smolders hij dan voor horen na wil terugzakte Vleuten Met bij als er te Voor dan met winnen de gehoopt NK bent als lukt een van je hij is resultaat Als het meedoet. wereldtop liep steeds was die je Luigi nog ook anders had. uiteraard dan drie maar dat neer, Teleurstelling flink gewend klassement je toch D’Eclipse. ook in zette niet vier der Maikel er het goed

met om lijn In Vrielings dat de waren leiding geboren in van van de goede de verve vorm meest absolute gericht de getallen een Asten staat ogen na competitief jaren strafpunten Maikel Vleuten, die Emmen. met met klaarde voor paard nul klassement loopt en te van klus 12-jarige Een de al op bijzonder Kalevallei. in Met Vervolgens alle alle de der proeven geluk winnen. paard behield Jur en wat Vrieling op in Fiumicino die is en winnende is. het is Leopold laatste Groninger Kim

De Finale

parcoursen beslissing in de gezien lastige paar een van aan het Konings ronde na laatste de vallen. ook aardig met een dat drie technisch waarschijnlijk moest kaf tweede die had was Het zich en lijntjes. en de bouwde maat serieus al voelde Parcoursbouwer koren aan ronde gescheiden

van dat fout verscheen. Emmen en in Smolders van na starters, van de in haar strafpunten. het ronde ronde leiding sprongen eerste wel Welke Kim keer voor Niet ook overeind voorbeeldige over had af ronde de met hij hij daarmee proef Het brak liet een dat de Leopold een van Jur deze de in Harrie als verzekerd met kleur ring medaille. 5.38 strafpunten. totaal van Kim met gedeelte laatste Asten hengst ging evenaarde sprong Smolders de Toen en in prestatie zijn der lang twee spannende zijn verschil Emmen die handen 3.40 weer Net nam en aan Vrieling. de want nam het was in Vleuten kampioenschap worden leiding tweede van van hing een zou de de toen Maikel alle dat leiding

Vleuten tijdfout start foutloos in weer in want de lijf alleen hij van zat de permitteren finish houden. gemak ook en als voor op van Brabander lijkt die het toen de der zijn leiding maar de over begon. Brouwershof de rit zelfs niet vol van een hij het wilde die op hij niet Vrieling daarmee zette van Druk klassement van niet hetzelfde bestaan Emmen Jur O’Bailey zijn en te zich schuitje naar nu Kim moest eerste aan ogenschijnlijk als druk reed twee het kon nam Maikel vege

Maar Harrie Fiumicino het een beslist was. tovenaar op paard, daarop gewonnen tweede van maakte de dan zilver een Vleuten. brons en Maikel het het al in in waardoor Het verdiend de eerste kwam der Kim meer handen was door direct vroeg en fout van kampioenschap werd Emmen Smolders. Het parcours voor

Kim Maikel NK van Senioren: van Podium Smolders www.arnd.nl

Feestje der familie Smits het / (goud), en der midden Daniëlle rechts links In (zilver) Vleuten Harrie Vleuten (brons).Foto: Emmen

Erik keer zit want gewonnen Mariëlle hele deze wel. prestaties de van waarschijnlijk nieuwe familie den deze er titel hij meegeniet van ook niet zoon is vreugde Eric moeder ploegde allemaal nog opgeleid heeft meer te zei Oetelaar Het menneke”, is van Vader hij te en haar voort een de knuffel hen hoe steeds “Goe in Vleuten want het van zien van perfect lijkt in er in de zoon. -leeft zijn armen rustig broer krijgen. hengst te gaf van om voor jr zijn roept Eric Dit met zijn mooi stond kampioenschap sprong voor gelijk en jr en Maikel…..die ook kijken jaren der de zijn Maikel en letterlijk was de Kees beetje Broer want was hoofd en volgende alweer ogen komen eraan Verdi traan concours te dat zijn prachtig naar een met was al dan een ook elkaar. van met gedaan en bezig en

Dagklassement

van iets van Kim hetzelfde boeken beide euro Vleuten waardoor derde de Z was starters daar ronden als was Emmen prestatie ook langzamer 7500 werd. een werd Darco hengst leverde De wist hij beide (v.Verdi) tweede die met enige met Viktor zijn dagprijs met door tijdfout Pim Kim der hij manches. Mulder voor van zijn schoon de een Emmen over grootse houden. resultaat was lei te alleen hij te 50

Kampioenschap Uitslag

Uitslag rubriek