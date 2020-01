Maikel van der Vleuten snelt naar podiumplek Wereldbeker kwalificatie Leipzig

In Leipzig stond gisteravond de Wereldbeker kwalificatie, 1,50m uitgeschreven, op het programma en hierin eindigde Maikel van der Vleuten knap op het podium. De Nederlander moest in de prijsuitreiking enkel Emilio Bicocchi en Michael Jung voor zich dulden.

Bicocchi stuurde zijn Verdi TN-dochter Evita SG Z als allereerste starter zeer snel rond in het parcours en liet de klok stilstaan op 60.44 seconden. Hier konden slechtst twee combinaties onder duiken. Daniel Deusser (Kiana van het Herdershof) en Olivier Robert (Vivaldi des Meneaux) klokten 59.41 en 59.84, maar moesten die snelheid bekopen met vier strafpunten en vielen terug in het klassement. De Italiaan gaf de leiding niet meer uit handen.

Jung en van der Vleuten

Winst dus voor de Italiaan die een Duitser en Nederlander naar de tweede en derde plaats verwees. Die Duitser was Michael Jung. De all-rounder finishte met Fischerchelsea (v.Check In) in 61.10 seconden en mocht als tweede opstellen. Maikel van der Vleuten en Beauville Z (v.Bustique) deden er 64.91 seconden over en konden nog ruim 11.000 euro in de pocket steken. De Belgische Ann Carton-Grootjans eindigde met Kai-Licha de Carmel (v.Prince vd Wolfsakker) als vierde voor Nisse Lüneburg die met Luca Toni (v.Lord Z) als vijfde eindigde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl