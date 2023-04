Maikel van der Vleuten terug in top 10 Wereldranglijst

Hele spannende dingen zijn er de afgelopen maand niet gebeurd in de Wereldranglijst. De top zeven blijft vrijwel gelijk met Henrik von Eckermann stevig aan kop. Harrie Smolders blijft de beste Nederlander op plaats zes en Maikel van der Vleuten is weer terug in de top tien.

De top zeven ziet er wat betreft de ruiters niet anders uit. Onderling zijn er wel wat verschuivingen en moet Martin Fuchs zijn tweede plaats afstaan aan Julien Epaillard. Fuchs zal dus zijn titel op de Wereldbekerfinale deze week verdedigen vanaf de derde positie in de Wereldranglijst. Harrie Smolders zakt een plaats uit de top vijf maar blijft in de top tien met een zesde plaats. Maikel van der Vleuten springt van de efde naar de tiende plaats en Jur Vrieling is met plaats 20 de laatste Nederlandse ruiter in de top 50.

Ranking

Bron: Horses.nl